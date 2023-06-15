ПМЭФ-2023: «Траст» и ВЭБ. РФ будут вместе работать с проблемной задолженностью

«ВЭБ.РФ и „Траст“ наработали первоклассные компетенции в работе с непрофильными активами. Сегодня мы делаем очередной важный шаг в совершенствовании этой работы, результаты которой — развитие предприятий, сохранение их трудовых коллективов, создание дополнительной стоимости в экономике регионов и городов», — сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.