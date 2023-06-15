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Подросток заболел в лагере в Нижегородской области и умер

15 июня 2023, 16:15
Фото: 1MI
13-летний подросток, отдыхавший в оздоровительном лагере Арзамасского района в Нижегородской области, заболел и впоследствии скончался, находясь в больнице.

Почувствовав недомогание, мальчик обратился к врачу с признаками отравления организма. Вскоре мать заболевшего ребенка отвезла его в инфекционную больницу, где он скончался, пишет «НьюсНН».

По факту происшествия в лагере СК и Роспотребнадзор проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники ведомства дадут оценку качеству оказания медпомощи, а также установят, сколько времени прошло между обнаружением симптомов заболевания и доставкой в медучреждение.

Также было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Напомним, недавно в детском лагере «Лазурный» в Нижегородской области под городом Выкса отравилось трое детей. Почувствовав себя нехорошо, они обратились к врачу с жалобами. В СК начали проводить проверку.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Смерть#Проверка#Больница#Ребенок#Происшествия#Нижегородская область#Оздоровительный лагерь
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