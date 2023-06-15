Подросток заболел в лагере в Нижегородской области и умер

По факту происшествия в лагере СК и Роспотребнадзор проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники ведомства дадут оценку качеству оказания медпомощи, а также установят, сколько времени прошло между обнаружением симптомов заболевания и доставкой в медучреждение.