Подросток заболел в лагере в Нижегородской области и умер

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Почувствовав недомогание, мальчик обратился к врачу с признаками отравления организма. Вскоре мать заболевшего ребенка отвезла его в инфекционную больницу, где он скончался, пишет «НьюсНН».
По факту происшествия в лагере СК и Роспотребнадзор проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники ведомства дадут оценку качеству оказания медпомощи, а также установят, сколько времени прошло между обнаружением симптомов заболевания и доставкой в медучреждение.
Также было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.
Напомним, недавно в детском лагере «Лазурный» в Нижегородской области под городом Выкса отравилось трое детей. Почувствовав себя нехорошо, они обратились к врачу с жалобами. В СК начали проводить проверку.