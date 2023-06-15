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Поиски пропавшего мужчины со шрамами в Свердловской области ведутся два месяца

15 июня 2023, 05:49
Фото: 1MI
43-летний житель Первоуральска с двумя шрамами вышел из дома и бесследно исчез 15 апреля 2023 года.

Один шрам у мужчины на лбу, а другой под левым глазом. Рост пропавшего — 170-175 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета. Телосложение свердловчанина худощавое, рассказали в группе ВКонтакте поисково-спасательного отряда Abris.

Фото: Поисково-спасательный отряд Abris

В момент пропажи горожанин был одет в джинсы темно-синего цвета, черную демисезонную куртку и остроносые ботинки. Поиски ведутся сотрудниками отряда Abris.

Напомним, в Нижнем Тагиле полтора месяца ищут 48-летнего столяра, злоупотребляющего алкоголем, который исчез 30 апреля 2023 года.

Бесследно пропавший столяр разыскивается 1,5 месяца в Нижнем Тагиле
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