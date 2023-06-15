Поиски пропавшего мужчины со шрамами в Свердловской области ведутся два месяца

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Один шрам у мужчины на лбу, а другой под левым глазом. Рост пропавшего — 170-175 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета. Телосложение свердловчанина худощавое, рассказали в группе ВКонтакте поисково-спасательного отряда Abris.
В момент пропажи горожанин был одет в джинсы темно-синего цвета, черную демисезонную куртку и остроносые ботинки. Поиски ведутся сотрудниками отряда Abris.
Напомним, в Нижнем Тагиле полтора месяца ищут 48-летнего столяра, злоупотребляющего алкоголем, который исчез 30 апреля 2023 года.