Поиски пропавшего мужчины со шрамами в Свердловской области ведутся два месяца

Один шрам у мужчины на лбу, а другой под левым глазом. Рост пропавшего — 170-175 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета. Телосложение свердловчанина худощавое, рассказали в группе ВКонтакте поисково-спасательного отряда Abris.