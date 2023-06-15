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По его словам, запланировано закрытие ИК-24 в Тавде, ИК-8 в Гарях ИК-62 в Ивделе. Такое распоряжение пришло недавно. Левченко отметил, что это решение было принято еще осенью 2020 года. Тех, кто содержится в данных колониях уже этапируют в другие учреждения. Там они будут отбывать наказание дальше, пишет ЕАН.
ИК-8 строгого режима для рецидивистов в Гарях работает с 1966 года. Она рассчитана на пребывание 413 человек. ИК-24 в поселке Азанка Тавды была основана в 1967 году. Там также действует строгий режим, но для тех, кто осужден впервые. ИК-62 работает в Ивделе с 1938 года. Она рассчитана на более чем 1,5 тысячи человек. Она имеет общий режим для рецидивистов.
Все колонии располагаются в отдаленных районах. Причиной закрытия являются экономические причины и нехватка кадров. Сами строения уже старые и для ремонта требуются большие затраты.