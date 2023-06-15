ИК-8 строгого режима для рецидивистов в Гарях работает с 1966 года. Она рассчитана на пребывание 413 человек. ИК-24 в поселке Азанка Тавды была основана в 1967 году. Там также действует строгий режим, но для тех, кто осужден впервые. ИК-62 работает в Ивделе с 1938 года. Она рассчитана на более чем 1,5 тысячи человек. Она имеет общий режим для рецидивистов.