Противопожарный режим продлен в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Такое постановление было принято 15 июня региональным правительством. Причина — продолжающие бушевать природные пожары, а также засушливая погода с отсутствием осадков.
Также согласно правилам поведения во время действия такого режима, гражданам запрещается посещать леса, в том числе на машинах. Исключение — те люди, которые работают в лесных массивах.
Отмечается, что принятые ранее в Свердловской области ограничения помогли в борьбе с воспламенениями. На сегодняшний день решение снять режим ЧС приняли в семи муниципалитетах, а продолжает действовать таковой в трех муниципальных образованиях.