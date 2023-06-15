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Противопожарный режим продлен в Свердловской области

15 июня 2023, 13:34
Фото: 1MI
В Свердловской области продлен особый противопожарный режим. Он будет действовать как минимум до 6 июля.

Такое постановление было принято 15 июня региональным правительством. Причина — продолжающие бушевать природные пожары, а также засушливая погода с отсутствием осадков.

Также согласно правилам поведения во время действия такого режима, гражданам запрещается посещать леса, в том числе на машинах. Исключение — те люди, которые работают в лесных массивах.

Отмечается, что принятые ранее в Свердловской области ограничения помогли в борьбе с воспламенениями. На сегодняшний день решение снять режим ЧС приняли в семи муниципалитетах, а продолжает действовать таковой в трех муниципальных образованиях.

Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
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#Елена Озерова#Пожар#Противопожарный режим#Режим ЧС#Лес#Природа#Свердловская область
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