РЭО и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023

Документ был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Согласно соглашению, РЭО и МГИМО собираются подготовить высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и принципов ESG, используя передовые практики и научные разработки. В рамках этого партнерства будет разработана совместная магистерская программа по устойчивому развитию, а также программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания. Соглашение также предусматривает отбор талантливых студентов, включая участие в олимпиадах, акселераторах, чемпионатах и других мероприятиях, пишет inkazan.ru.