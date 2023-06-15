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РЭО и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023

15 июня 2023, 09:59
На полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Российский экологический оператор (РЭО) и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, сосредоточенном на экономике замкнутого цикла, устойчивом развитии и применении принципов ESG.

Документ был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Согласно соглашению, РЭО и МГИМО собираются подготовить высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и принципов ESG, используя передовые практики и научные разработки. В рамках этого партнерства будет разработана совместная магистерская программа по устойчивому развитию, а также программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания. Соглашение также предусматривает отбор талантливых студентов, включая участие в олимпиадах, акселераторах, чемпионатах и других мероприятиях, пишет inkazan.ru.

В рамках соглашения Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) будет предоставлять научную поддержку проектам РЭО с помощью своего научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».

Чтобы объединить бизнес-сообщество и научное сообщество в области подготовки профессиональных кадров, РЭО и МГИМО планируют запустить программу магистратуры «Менеджмент устойчивого развития».

Будут созданы программы повышения квалификации для сотрудников РЭО и всех заинтересованных лиц в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.

Студенты ИМТУР будут иметь возможность проходить практику в Российском экологическом операторе для расширения практических навыков и овладения современными технологиями, включая дипломное проектирование и выполнение научно-исследовательской работы.

РЭО и МГИМО также сотрудничают над разработкой учебных материалов, проведением консультаций, семинаров, подготовкой совместных учебников и учебных пособий, а также изданием научных и других печатных материалов.

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