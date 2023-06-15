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РЭО и Сбер согласовали софинансирование концессионных проектов в сфере ТКО на ПМЭФ

15 июня 2023, 13:32
Российский экологический оператор (РЭО) и публичное акционерное общество «Сбербанк России» подписали соглашение о совместной работе в области создания объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин подписали соглашение на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет gorod55.ru

Соглашение устанавливает долгосрочное партнерство между РЭО и Сбербанком с целью повышения эффективности их деятельности и совместного финансирования инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Одной из целей сотрудничества является разработка единых стандартов участия обеих сторон в реализации инфраструктурных проектов, основанных на концессионных соглашениях. Финансирование будет направлено на проекты строительства и реконструкции объектов, связанных с обращением ТКО.

РЭО будет предоставлять финансовую поддержку регионам через предоставление льготных долгосрочных займов, а Сбербанк привлечет средства через свои облигации. При этом финансирование со стороны РЭО может достигать 95% от стоимости проекта. Совместное сотрудничество позволит значительно сократить сроки предоставления финансирования концессионерам.

Стороны также рассматривают совместное участие в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО как одно из приоритетных направлений своей деятельности.

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