РЭО и Сбер согласовали софинансирование концессионных проектов в сфере ТКО на ПМЭФ

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин подписали соглашение на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет gorod55.ru
Соглашение устанавливает долгосрочное партнерство между РЭО и Сбербанком с целью повышения эффективности их деятельности и совместного финансирования инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Одной из целей сотрудничества является разработка единых стандартов участия обеих сторон в реализации инфраструктурных проектов, основанных на концессионных соглашениях. Финансирование будет направлено на проекты строительства и реконструкции объектов, связанных с обращением ТКО.
РЭО будет предоставлять финансовую поддержку регионам через предоставление льготных долгосрочных займов, а Сбербанк привлечет средства через свои облигации. При этом финансирование со стороны РЭО может достигать 95% от стоимости проекта. Совместное сотрудничество позволит значительно сократить сроки предоставления финансирования концессионерам.
Стороны также рассматривают совместное участие в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО как одно из приоритетных направлений своей деятельности.