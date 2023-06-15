РЭО и Сбер согласовали софинансирование концессионных проектов в сфере ТКО на ПМЭФ

Соглашение устанавливает долгосрочное партнерство между РЭО и Сбербанком с целью повышения эффективности их деятельности и совместного финансирования инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Одной из целей сотрудничества является разработка единых стандартов участия обеих сторон в реализации инфраструктурных проектов, основанных на концессионных соглашениях. Финансирование будет направлено на проекты строительства и реконструкции объектов, связанных с обращением ТКО.