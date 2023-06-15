РЭО планирует инвестировать более 2 млрд рублей в объект ТКО в Коми

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Подробности проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава Коми Владимир Уйба. На встрече они заключили договор о сотрудничестве, который предполагает осуществление инвестиционных проектов по запуску комплексов для обращения с ТКО на территории региона, в частности с применением концессионных соглашений. Об этом пишет gorod55.
«В Коми планируется строительство двух комплексов по обработке и утилизации ТКО для северного и южного куста. На встрече с губернатором обсудили детали проектов и подписали двустороннее соглашение, в рамках которого будем продолжать работу по реализации инвестиционных проектов, в том числе на основе концессий», — подвел итог Буцаев.
На сегодня Российский экологический оператор заявил о готовности к финансированию одного из таких объектов с привлечением до 95% от объема инвестиций путем обеспечения льготного займа концессионеру из средств, которые поступили по итогам выпуска облигаций ППК. Сумма, о которой идет речь, может превысить два миллиарда рублей. Объем выделенной поддержки станет известен после того, как инвестор оформит проектно-сметную документацию, а государственные экспертизы будут завершены.
Площадки для возведения комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут выбраны в том числе по итогам встреч с жителями, которые проводятся под эгидой Общественной палаты Республики Коми. Как ожидается, о результатах выполненной работы сообщат в ближайшее время. Введение подобных объектов в эксплуатацию позволит региону выйти на показатели, определенные нацпроектом «Экология». В соответствии с его положениями, к 2030 году на обработку будут направлять 100% отходов, а объемы захоронения ТКО сократят в два раза.