РЭО планирует инвестировать более 2 млрд рублей в объект ТКО в Коми

Площадки для возведения комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут выбраны в том числе по итогам встреч с жителями, которые проводятся под эгидой Общественной палаты Республики Коми. Как ожидается, о результатах выполненной работы сообщат в ближайшее время. Введение подобных объектов в эксплуатацию позволит региону выйти на показатели, определенные нацпроектом «Экология». В соответствии с его положениями, к 2030 году на обработку будут направлять 100% отходов, а объемы захоронения ТКО сократят в два раза.