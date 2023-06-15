РЭО установил приоритетные направления работы с членами АСЕАН

Гендиректор РЭО утверждает, что достаточно интенсивно ведется и рассмотрение вопросов, связанных с выпуском зеленых облигаций. Этот финансовый инструмент, по словам Буцаева, уже широко используется в странах АСЕАН для финансирования проектов по устойчивому развитию. Денис Буцаев напомнил, что в данном секторе объемы облигационных займов такого рода исчисляются десятками миллиардов долларов и все это происходит в рамках проектов, участником которых могла бы стать Россия, с учетом инструментов, уже освоенных на рынке страны.