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РЭО установил приоритетные направления работы с членами АСЕАН

15 июня 2023, 18:19
Обучение профильных кадров, использование зеленых облигаций и обмен технологиями в сфере экономики замкнутого цикла и обращения с ТКО названы базовыми векторами международного сотрудничества РФ.

Эту тему во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) затронул гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, информирует gorod55.

На сессии ЕАЭС — АСЕАН он обозначил три основных направления, по которым строится международное сотрудничество РЭО. Это обмен технологиями, зеленые облигации и кадры.

Первое направление, по мнению Буцаева, подразумевает обмен технологиями и технологическими решениями, в частности оборудованием. РЭО сейчас находится на стадии переговоров с Китаем об использовании в России технологических разработок КНР. Одновременно с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией идет обсуждение договоренностей о поставках произведенного в России технологического оборудования в целях решения задач по обращению с ТКО в упомянутых государствах.

Гендиректор РЭО утверждает, что достаточно интенсивно ведется и рассмотрение вопросов, связанных с выпуском зеленых облигаций. Этот финансовый инструмент, по словам Буцаева, уже широко используется в странах АСЕАН для финансирования проектов по устойчивому развитию. Денис Буцаев напомнил, что в данном секторе объемы облигационных займов такого рода исчисляются десятками миллиардов долларов и все это происходит в рамках проектов, участником которых могла бы стать Россия, с учетом инструментов, уже освоенных на рынке страны.

Третье направление — подготовка профильных кадров для отрасли обращения с отходами.

Глава РЭО убежден, что это та самая потребность, которую испытывают все без исключения участники процесса, в том числе и страны АСЕАН. Он также добавил, что удовлетворить этот запрос можно через привлечение значимого потенциала профильных вузов России.

С этой целью внутри страны РЭО основал консорциум вузов, куда вошли более 40 учебных заведений разного профиля. Здесь готовят специалистов для отрасли устойчивого развития.

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