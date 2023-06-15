РЭО установил приоритетные направления работы с членами АСЕАН

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Эту тему во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) затронул гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, информирует gorod55.
На сессии ЕАЭС — АСЕАН он обозначил три основных направления, по которым строится международное сотрудничество РЭО. Это обмен технологиями, зеленые облигации и кадры.
Первое направление, по мнению Буцаева, подразумевает обмен технологиями и технологическими решениями, в частности оборудованием. РЭО сейчас находится на стадии переговоров с Китаем об использовании в России технологических разработок КНР. Одновременно с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией идет обсуждение договоренностей о поставках произведенного в России технологического оборудования в целях решения задач по обращению с ТКО в упомянутых государствах.
Гендиректор РЭО утверждает, что достаточно интенсивно ведется и рассмотрение вопросов, связанных с выпуском зеленых облигаций. Этот финансовый инструмент, по словам Буцаева, уже широко используется в странах АСЕАН для финансирования проектов по устойчивому развитию. Денис Буцаев напомнил, что в данном секторе объемы облигационных займов такого рода исчисляются десятками миллиардов долларов и все это происходит в рамках проектов, участником которых могла бы стать Россия, с учетом инструментов, уже освоенных на рынке страны.
Третье направление — подготовка профильных кадров для отрасли обращения с отходами.
Глава РЭО убежден, что это та самая потребность, которую испытывают все без исключения участники процесса, в том числе и страны АСЕАН. Он также добавил, что удовлетворить этот запрос можно через привлечение значимого потенциала профильных вузов России.
С этой целью внутри страны РЭО основал консорциум вузов, куда вошли более 40 учебных заведений разного профиля. Здесь готовят специалистов для отрасли устойчивого развития.