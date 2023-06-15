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Резкое похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

15 июня 2023, 13:36. Обновлено в 13:38
Фото: Midjourney
В ближайшие выходные дни, 17 и 18 июня, в Нижнем Тагиле температура воздуха опустится до +13 градусов. Согласно данным сайта Гисметео, также ожидаются осадки в виде дождя.

В субботу, 17 июня, днем воздух в городе прогреется до +16 градусов. Ночью прогнозируется до +6 градусов. Также ожидаются западный ветер с порывами до 10 метров в секунду и малооблачная погода без осадков.

В воскресенье, 18 июня, среднесуточная температура составит +10 градусов. Днем похолодает до +13 градусов, а ночная температура опустится до +5 градусов. Ветер сменится на северный, до восьми метров в секунду. В последний день недели будет облачно и пройдет небольшой дождь.

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#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Похолодание#Синоптики#Евгения Сафина
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