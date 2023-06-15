В воскресенье, 18 июня, среднесуточная температура составит +10 градусов. Днем похолодает до +13 градусов, а ночная температура опустится до +5 градусов. Ветер сменится на северный, до восьми метров в секунду. В последний день недели будет облачно и пройдет небольшой дождь.