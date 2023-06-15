Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В субботу, 17 июня, днем воздух в городе прогреется до +16 градусов. Ночью прогнозируется до +6 градусов. Также ожидаются западный ветер с порывами до 10 метров в секунду и малооблачная погода без осадков.
В воскресенье, 18 июня, среднесуточная температура составит +10 градусов. Днем похолодает до +13 градусов, а ночная температура опустится до +5 градусов. Ветер сменится на северный, до восьми метров в секунду. В последний день недели будет облачно и пройдет небольшой дождь.