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Самокатчица на переходе сбила женщину в Екатеринбурге

15 июня 2023, 10:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

36-летнюю екатеринбурженку госпитализировали. Все это произошло 14 июня на улице Уральской, сообщает Е1.

Авария оказалась зафиксирована на видео. Согласно записям, самокатчица выехала на зебру. Далее она, не спрыгнув с транспортного средства продолжила движение и врезалась в пешехода.

От столкновения женщина упала на асфальт лицом вниз. В больницу ее отвезли с ушибом брови.

Ранее сообщалось, что в некоторых частях Нижнего Тагила появились дорожные знаки, которые запрещают в данных местностях кататься на электросамокатах. К решению об их установке представители ГИБДД пришли, проанализировав аварийность на этих участках.

Езду на электросамокатах запретили на улицах Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#ДТП#Екатеринбург#Самокат#Пешеход#Происшествия
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