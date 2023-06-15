Самокатчица на переходе сбила женщину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
36-летнюю екатеринбурженку госпитализировали. Все это произошло 14 июня на улице Уральской, сообщает Е1.
Авария оказалась зафиксирована на видео. Согласно записям, самокатчица выехала на зебру. Далее она, не спрыгнув с транспортного средства продолжила движение и врезалась в пешехода.
От столкновения женщина упала на асфальт лицом вниз. В больницу ее отвезли с ушибом брови.
Ранее сообщалось, что в некоторых частях Нижнего Тагила появились дорожные знаки, которые запрещают в данных местностях кататься на электросамокатах. К решению об их установке представители ГИБДД пришли, проанализировав аварийность на этих участках.