Сеть зарядных станций для электрокаров появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
По словам министра транспорта региона Василия Старкова, развитие электротранспорта сделает регион более современным в плане технологий и создания комфортного передвижения горожан, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В конце 2022 года в Свердловской области была оказана финансовая помощь на возмещение трат по закупке оснащения для электрокаров. Зарядные устройства будут организовываться при учете потребности в электрической энергии, транспортного потока и анализа данных.
Напомним, недавно в Екатеринбурге местный бизнесмен сделал отдельную дорожку для электросамокатов.