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Сеть зарядных станций для электрокаров появится в Свердловской области

15 июня 2023, 05:25
Фото: 1MI
В Свердловской области решили построить сеть зарядных станций для электротранспорта.

По словам министра транспорта региона Василия Старкова, развитие электротранспорта сделает регион более современным в плане технологий и создания комфортного передвижения горожан, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В конце 2022 года в Свердловской области была оказана финансовая помощь на возмещение трат по закупке оснащения для электрокаров. Зарядные устройства будут организовываться при учете потребности в электрической энергии, транспортного потока и анализа данных.

Напомним, недавно в Екатеринбурге местный бизнесмен сделал отдельную дорожку для электросамокатов.

Спецдорожка для электросамокатов появилась в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Транспорт#Электрокар#Новые технологии#Инфраструктура#Оборудование
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