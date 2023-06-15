Школьная учительница избила ученика в Ирбите

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По словам детей, подобные инциденты с данной учительницей случались уже неоднократно. Известно, что в этой же школе учится ее дочь. Девочка оскорбляла и пинала одного из мальчиков, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит».
Когда мальчик попытался себя защитить и стал отвечать обидчице, к нему прибежала учительница, она же мать этой девочки. По словам очевидцев, женщина хватала подростка за шею и ударила головой о стену.
Администрация школы, по словам родителей других школьников, на стороне педагога и пытается замять конфликтную ситуацию. Тем не менее, в СК Ирбита по факту инцидента организовали проверку. По ее итогам будут приняты соответствующие меры реагирования.
Напомним, 15 марта 2023 года в поселке Челябинской области учительница во время урока ударила ученика, который не хотел выполнять задания, сидел под партой и не реагировал на замечания педагога. Позже учительница извинилась перед ребенком и его родителями и уволилась.