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Школьная учительница избила ученика в Ирбите

15 июня 2023, 13:33
Фото: 1MI
Педагог-организатор школы № 1 в Ирбите ударила ребенка, когда он стал отвечать на оскорбления ее дочери.

По словам детей, подобные инциденты с данной учительницей случались уже неоднократно. Известно, что в этой же школе учится ее дочь. Девочка оскорбляла и пинала одного из мальчиков, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит».

Когда мальчик попытался себя защитить и стал отвечать обидчице, к нему прибежала учительница, она же мать этой девочки. По словам очевидцев, женщина хватала подростка за шею и ударила головой о стену.

Администрация школы, по словам родителей других школьников, на стороне педагога и пытается замять конфликтную ситуацию. Тем не менее, в СК Ирбита по факту инцидента организовали проверку. По ее итогам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, 15 марта 2023 года в поселке Челябинской области учительница во время урока ударила ученика, который не хотел выполнять задания, сидел под партой и не реагировал на замечания педагога. Позже учительница извинилась перед ребенком и его родителями и уволилась.

Учительница ударила ученика во время урока в челябинском поселке
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#Елизавета Зиборова#Дети#Нападение#Инцидент#Ребенок#Школа#Учительница#Конфликт#Происшествия#Свердловская область#Ирбит
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