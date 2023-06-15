Трамвай и иномарка столкнулись в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
На месте работали сотрудники ГИБДД. Отмечается, что столкнулись трамвай №8 и машина Volkswagen Jetta, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Теперь инспекторы устанавливают и опрашивают участников аварии, а также обеспечивают проезд другого транспорта.
В Госавтоинспекции TagilCity.ru рассказали, что сообщение об аварии им поступило 15 июня около 08:00 утра. За рулем иномарки находился 51-летний мужчина, который совершал разворот и не удостоверился в безопасности маневра, после чего и случилась авария.
Столкновение произошло с трамваем, следующим в прямом направлении по городскому маршруту №3. В момент ДТП в салоне трамвая находилось три пассажира. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, — добавили в Госавтоинспекции.
Ранее, 9 июня, на Исинском тракте в Нижнем Тагиле произошел смертельный наезд на пешехода. За рулем находилась пьяная женщина с детьми. У нее не было водительских прав.
45-летняя женщина перевозила двух своих несовершеннолетних дочерей. 30-летний пешеход скончался в машине скорой помощи.