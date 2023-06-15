Трамвай и иномарка столкнулись в Нижнем Тагиле

В Госавтоинспекции TagilCity.ru рассказали, что сообщение об аварии им поступило 15 июня около 08:00 утра. За рулем иномарки находился 51-летний мужчина, который совершал разворот и не удостоверился в безопасности маневра, после чего и случилась авария.