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Трамвай и иномарка столкнулись в Нижнем Тагиле

15 июня 2023, 08:12
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
На улице Победы в Нижнем Тагиле столкнулись трамвай и легковая машина. Это случилось 8:20 утра около детской поликлиники.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Отмечается, что столкнулись трамвай №8 и машина Volkswagen Jetta, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Теперь инспекторы устанавливают и опрашивают участников аварии, а также обеспечивают проезд другого транспорта.

В Госавтоинспекции TagilCity.ru рассказали, что сообщение об аварии им поступило 15 июня около 08:00 утра. За рулем иномарки находился 51-летний мужчина, который совершал разворот и не удостоверился в безопасности маневра, после чего и случилась авария.

Столкновение произошло с трамваем, следующим в прямом направлении по городскому маршруту №3. В момент ДТП в салоне трамвая находилось три пассажира. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее, 9 июня, на Исинском тракте в Нижнем Тагиле произошел смертельный наезд на пешехода. За рулем находилась пьяная женщина с детьми. У нее не было водительских прав.

45-летняя женщина перевозила двух своих несовершеннолетних дочерей. 30-летний пешеход скончался в машине скорой помощи.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Трамвай#Машина#Авария#Происшествия#Эксклюзив
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