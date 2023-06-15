Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?

В каждом из магазинов регулярно продаются товары по акции — это основные условия торговых сетей для поставщиков. Так, сливочное масло одной и той же фирмы в Москве оказалось за 199,99 рубля за пачку, а этот же товар в Нижнем Тагиле через несколько дней стоил 139,99 рубля. В пересчете на одну зарплату (даже при условии более высокой цены в Москве) жители столицы смогли бы позволить себе 614 пачек масла. Тагильчанам доступны только 368 таких же пачек.