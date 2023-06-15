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Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?

15 июня 2023, 05:24
Фото: Midjourney
В конце мая 2023 года редакция TagilCity.ru посетила столицу страны и сравнила цены на некоторые товары в Нижнем Тагиле и в Москве. Оказалось, что некоторые товары обходятся тагильчанам даже дороже. И это при разнице в средней зарплате почти в 2,5 раза в пользу жителей столицы.

Тагильчане зарабатывают в 2,5 раза меньше москвичей. Это если верить статистике

В 2022 году средняя заработная плата в Нижнем Тагиле составила 51,5 тысячи рублей. Аналогичный показатель в Москве по итогу минувшего года оказался на уровне 122,8 тысячи рублей — в 2,38 раза выше зарплаты в Нижнем Тагиле.

На самом деле в среднем в Москве люди получают 40 тысяч, этого едва хватает на еду и съемное жилье. Я получаю на руки 60 тысяч, чтобы было 100 — надо брать еще подработки, — рассказал TagilCity.ru уроженец Нижнего Тагила Андрей С., который уже 10 лет проживает и работает в Москве.

Изучаем цены в Москве

Сравнение цен редакция TagilCity.ru сделала в магазинах «Пятерочка». Эта торговая сеть была выбрана из-за максимальной близости к отелю, в котором мы располагались в дни пребывания к Москве. Но в целом сетевые магазины в столице находятся в такой же шаговой доступности, как и в Нижнем Тагиле.

Первое, что бросилось в глаза, — кофейный аппарат, свежевыжатый сок и горячая выпечка на самом входе. Покупка продуктов сразу превращается из рутины во что-то более приятное. И цены достаточно демократичные.

Кофейный аппарат, свежевыжатый сок и горячая выпечка на входе в "Пятерочку" в МосквеКофейный аппарат, свежевыжатый сок и горячая выпечка на входе в "Пятерочку" в Москве
Кофейный аппарат, свежевыжатый сок и горячая выпечка на входе в "Пятерочку" в Москве
Фото: tagilcity.ru

Ассортимент в целом не отличается, нет в наличии только продуктов, которые являются местными для Урала. Вместо, например, молочной продукции из Кушвы или любимого уральцами майонеза, в Москве представлены другие местные бренды.

Из продуктов с Урала не хватает известного майонеза. Я заказал онлайн-доставку! И потом еще нашел в одном из местных магазинов, — рассказывает редакции Андрей.

Замеры цен производились в магазинах по улице Щепкина в Москве 22 мая 2023 года и на Красном Камне в Нижнем Тагиле 25 мая 2023 года.

Нашли в Тагиле масло дешевле

В каждом из магазинов регулярно продаются товары по акции — это основные условия торговых сетей для поставщиков. Так, сливочное масло одной и той же фирмы в Москве оказалось за 199,99 рубля за пачку, а этот же товар в Нижнем Тагиле через несколько дней стоил 139,99 рубля. В пересчете на одну зарплату (даже при условии более высокой цены в Москве) жители столицы смогли бы позволить себе 614 пачек масла. Тагильчанам доступны только 368 таких же пачек.

Ассортимент молочной продукции в МосквеАссортимент молочной продукции в Москве
Ассортимент молочной продукции в Нижнем ТагилеАссортимент молочной продукции в Нижнем Тагиле
Ассортимент молочной продукции в Нижнем ТагилеАссортимент молочной продукции в Нижнем Тагиле
Ассортимент молочной продукции в Нижнем ТагилеАссортимент молочной продукции в Нижнем Тагиле
Ассортимент молочной продукции в Нижнем ТагилеАссортимент молочной продукции в Нижнем Тагиле
Ассортимент молочной продукции в Москве
Фото: tagilcity.ru

Золотой лук

Репчатый лук каждую неделю становится героем новостей: цена на этот овощ регулярно растет. В Москве цена килограмм репчатого лука стоил 99,99 рубля. В Нижнем Тагиле цена была на уровне 84,55 рубля. Разница составила почти 18% не в пользу цен в столице, при этом за месяц москвичи все равно могут позволить себе вдвое больше лука (более 1200 кг), чем жители Нижнего Тагила (чуть более 600 кг).

Стоимость лука в МосквеСтоимость лука в Москве
Стоимость овощей в Нижнем ТагилеСтоимость овощей в Нижнем Тагиле
Стоимость лука в Москве
Фото: tagilcity.ru
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Овощей в Москве больше

Морковь в нашем городе оказалась дороже на 7 рублей. Такая разница в цене делает москвичей богаче в 2,7 раза в пересчете средней зарплаты на морковь. Они могут себе позволить 2,3 тонны немытой моркови, тагильчанам же доступно только 858 кг.

Также редакция TagilCity.ru выяснила, что тагильчане платят за белокочанную капусту за 9 рублей за килограмм больше, чем делают это покупатели в Москве. Измеряя среднюю зарплату этим продуктом, москвичи оказываются в 2,74 раза богаче тагильчан. Им доступны 2 тонны овоща в месяц, в то время как тагильчане могут себе позволить лишь 7,5 центнеров аналогичного товара.

Стоимость овощей в МосквеСтоимость овощей в Москве
Стоимость овощей в Нижнем ТагилеСтоимость овощей в Нижнем Тагиле
Стоимость овощей в Москве
Фото: tagilcity.ru
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Самые недорогие на момент замера цен помидоры в «Пятерочке» в Нижнем Тагиле оказались на 31 рубль дороже московских. Вероятно, это все-таки товар от разных поставщиков, поэтому варьируется и цена. При этом ассортимент в Нижне Тагиле схож с московским — есть томаты разной фасовки, в том числе черри, желтые и на ветках.

Стоимость овощей в МосквеСтоимость овощей в Москве
Стоимость овощей в Нижнем ТагилеСтоимость овощей в Нижнем Тагиле
Стоимость овощей в Москве
Фото: tagilcity.ru

Цены на продукты в Москве

Цены на продукты в МосквеЦены на продукты в Москве
Цены на продукты в МосквеЦены на продукты в Москве
Цены на продукты в МосквеЦены на продукты в Москве
Цены на продукты в МосквеЦены на продукты в Москве
Цены на продукты в МосквеЦены на продукты в Москве
Цены на продукты в МосквеЦены на продукты в Москве
Цены на продукты в Москве
Фото: tagilcity.ru

Цены на продукты в Нижнем Тагиле

Цены на продукты в Нижнем ТагилеЦены на продукты в Нижнем Тагиле
Цены на продукты в Нижнем ТагилеЦены на продукты в Нижнем Тагиле
Цены на продукты в Нижнем ТагилеЦены на продукты в Нижнем Тагиле
Цены на продукты в Нижнем ТагилеЦены на продукты в Нижнем Тагиле
Цены на продукты в Нижнем ТагилеЦены на продукты в Нижнем Тагиле
Цены на продукты в Нижнем ТагилеЦены на продукты в Нижнем Тагиле
Цены на продукты в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Чтобы узнать, почему часть товаров в Нижнем Тагиле оказывается дороже, чем в Москве, редакция направила запрос в пресс-службу «Пятерочки».

В рамках поездки в Москву редакция TagilCity.ru также изучила стоимость на топливо на одной из автомобильных заправок в центре города. После этого мы сравнили цены на бензин и дизель у заправки этого же бренда в Нижнем Тагиле. Оказалось, что тагильчанам в пересчете на среднюю зарплату удастся купить в 2-2,5 раза меньше топлива, чем москвичам, даже если на которые позиции цены в столице выше уральских.

В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
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