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В Екатеринбурге установят знаки, запрещающие езду на электросамокатах

15 июня 2023, 14:46
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга попросили ГИБДД составить перечень мест, где горожанам будет запрещено кататься на электросамокатах.

В определенных местах города, где пешеходов чаще всего сбивают на электрических самокатах, будут установлены специальные дорожные знаки, которые запрещают ездить на данном виде транспорта, пишет Е1.

Также в мэрии Екатеринбурга сообщили, что будет рассматриваться о вопрос об использовании знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

По словам начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Спиридонова, в начале мая 2023 года он предлагал провести работу в муниципалитетах по улучшению ситуации с дорожной безопасностью.

Напомним, 14 июня 2023 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая на электросамокате, сбила женщину на пешеходном переходе. С повреждением брови пострадавшую доставили в больницу.

Самокатчица на переходе сбила женщину в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Свердловская область#ГИБДД#ПДД#Электросамокат#Дорожные знаки#Движение#Транспорт#Елизавета Зиборова
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