В Екатеринбурге установят знаки, запрещающие езду на электросамокатах

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В определенных местах города, где пешеходов чаще всего сбивают на электрических самокатах, будут установлены специальные дорожные знаки, которые запрещают ездить на данном виде транспорта, пишет Е1.
Также в мэрии Екатеринбурга сообщили, что будет рассматриваться о вопрос об использовании знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
По словам начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Спиридонова, в начале мая 2023 года он предлагал провести работу в муниципалитетах по улучшению ситуации с дорожной безопасностью.
Напомним, 14 июня 2023 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая на электросамокате, сбила женщину на пешеходном переходе. С повреждением брови пострадавшую доставили в больницу.