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В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?

15 июня 2023, 05:25
Фото: Midjourney

Эксперт объяснил стоимость бензина в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru побывала в Москве и сравнила цены на бензин с данными по Нижнему Тагилу. Оказалось, что расходы на бензин у москвичей выше, однако это вовсе не значит, что тагильчане хорошо живут.

В мае редакция TagilCity.ru побывала в Москве, и в рамках этой поездки мы решили изучить разницу в ценах на различные товары. Для сравнения стоимости бензина редакция взяла ближайшую к отелю автозаправку на Олимпийской проспекте. Когда мы вернулись в Нижний Тагил, сравнили цены на АЗС того же бренда. Отметим, что задачу «изучить заправки всех брендов» мы не ставили, однако даже такой замер цен оказался весьма любопытным.

Бензин АИ 92 (экто) в Нижнем Тагиле был дешевле на 97 копеек, чем аналогичный в Москве. По АИ 95 (экто) разница еще выше — тагильчане тратят на 3,51 рубля меньше на литр этого топлива, чем москвичи. А вот за дизель (экто) на заправке в Москве можно заплатить на 1,13 рубля меньше, чем на АЗС на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле.

Цены в Москве указаны за 20 мая 2023 года на АЗС «Лукойл» по адресу Олимпийский проспект, 5, стр. 1. Цены в Нижнем Тагиле указаны за 23 мая 2023 года на АЗС «Лукойл» по адресу улица Фестивальная, 13.

Стоимость бензина на АЗС в Москве 20 мая 2023 годаСтоимость бензина на АЗС в Москве 20 мая 2023 года
Стоимость бензина на АЗС в Нижнем Тагиле 23 мая 2023 годаСтоимость бензина на АЗС в Нижнем Тагиле 23 мая 2023 года
Стоимость бензина на АЗС в Москве 20 мая 2023 года
Фото: TagilCity.ru

Ценообразование на АЗС в разных регионах страны зависит сразу от нескольких факторов, поясняет в беседе с TagilCity.ru заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев:

Стоимость бензина зависит не столько от зарплат, сколько от объемов пролива и прочего. Москва является все-таки глобальным транзитным хабом и за исключением, конечно, из-за того, что и уровень зарплат выше, и уровень потребления выше, то, безусловно, цены в Москве на несколько рублей, как правило, выше, чем в Тагиле. Второй момент, в Москве тоже не везде не одинаковые цены. Одна цена в пределах третьего транспортного кольца, другая цена на вылетных магистралях, другая цена на МКАДе, третья цена на заправках, которые находятся не в проездном месте. Соответственно, по тому же Росстату, допустим 99 бензин в Москве по-моему от 49 до 56 рублей за литр. То есть колебания почти 7 рублей, то есть 12% за литр бензина. Поэтому тут тоже разные цены.

Однако, особенно радоваться экономии на топливе тагильчанам не стоит. Все дело в том, что средняя зарплата в Нижнем Тагиле и в Москве отличается в разы.

122,8 тысячи рублей — средняя зарплата в Москве в 2022 году по данным Мосстата. 51,5 тысячи рублей — средняя зарплата в Нижнем Тагиле в 2022 году по данным администрации города.

В результате подсчетов редакции на среднюю зарплату в 51,5 тысячи рублей тагильчанин может позволить себе только 853 литра дизельного топлива. Москвичу со средней зарплатой в 122,8 тысячи рублей доступно сразу 2072 литра этого топлива — то есть в 2,43 раза больше.

Почти такая же ситуация и с другим топливом: москвичи могут купить на среднюю зарплату по 2495 АИ 92 (экто) и 2185 АИ 95 (экто) против 1068 и 978 литров аналогичного бензина в Нижнем Тагиле. Средняя зарплата в Москве позволяет купить в 2,34 раза больше АИ 92 и в 2,24 раза больше АИ 95, чем это доступно жителям Нижнего Тагила с их средней зарплатой.

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Москва не всегда самый пиковый город по цене. Зачастую в других регионах, особенно в северных, особенно на Дальнем Востоке, цена может быть выше, чем в Москве. Поэтому да, наверное, кому-то повезло. Меньше повезло владельцам АЗС, потому что у них меньше пролива и меньше заработки. Но в целом, наверное, все это отражает и уровень покупательной способности, и уровень экономической активности каждого конкретного региона, — говорит зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Для сравнения цен на различные товары в Нижнем Тагиле и Москве редакция TagilCity.ru также посетила магазин одной из известных торговых сетей. Мы изучили разницу между продуктами питания, а также нашли товары, которые тагильчанам обходятся еще и дороже, чем москвичам.

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