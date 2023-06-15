В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?

В мае редакция TagilCity.ru побывала в Москве, и в рамках этой поездки мы решили изучить разницу в ценах на различные товары. Для сравнения стоимости бензина редакция взяла ближайшую к отелю автозаправку на Олимпийской проспекте. Когда мы вернулись в Нижний Тагил, сравнили цены на АЗС того же бренда. Отметим, что задачу «изучить заправки всех брендов» мы не ставили, однако даже такой замер цен оказался весьма любопытным.