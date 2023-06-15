В Нижнем Тагиле — снова самое дешевое молоко в регионе

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Согласно данным Свердловскстата, с апреля по май цена на молоко в регионе снизилась с 67,1 рубля до 66,86 рубля. В 2023 году продукт дешевле всего продавался в марте, тогда его средняя стоимость составила 66,58 рубля за литр.
Меньше всего в мае за молоко платили жители Нижнего Тагила, в торговых точках оно стоило 65,18 рубля. На второй строчке среди купных городов Свердловской области разместился Екатеринбург. В столице Урала литр продавался за 66,3 рубля. Далее, по статистике, следует Первоуральск с ценой в 67,1 рубля.
Дороже всего в последний месяц весны молоко продавалось в Каменске-Уральском и Серове. Там продукт можно было приобрести за 69,13 и 69,6 рубля соответственно.