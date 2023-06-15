В Нижнем Тагиле — снова самое дешевое молоко в регионе

Согласно данным Свердловскстата, с апреля по май цена на молоко в регионе снизилась с 67,1 рубля до 66,86 рубля. В 2023 году продукт дешевле всего продавался в марте, тогда его средняя стоимость составила 66,58 рубля за литр.