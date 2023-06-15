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В Нижнем Тагиле — снова самое дешевое молоко в регионе

15 июня 2023, 12:23
Фото: 1MI

Молоко подешевело в Свердловской области

В мае 2023 года литр молока в Свердловской области в среднем стоил 66,86 рубля. В январе продукт обходился покупателям в 66,89 рубля.

Согласно данным Свердловскстата, с апреля по май цена на молоко в регионе снизилась с 67,1 рубля до 66,86 рубля. В 2023 году продукт дешевле всего продавался в марте, тогда его средняя стоимость составила 66,58 рубля за литр.

Меньше всего в мае за молоко платили жители Нижнего Тагила, в торговых точках оно стоило 65,18 рубля. На второй строчке среди купных городов Свердловской области разместился Екатеринбург. В столице Урала литр продавался за 66,3 рубля. Далее, по статистике, следует Первоуральск с ценой в 67,1 рубля.

Дороже всего в последний месяц весны молоко продавалось в Каменске-Уральском и Серове. Там продукт можно было приобрести за 69,13 и 69,6 рубля соответственно.

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#Молоко#Статитстика#Продукты#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Евгения Сафина
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