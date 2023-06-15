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Военком пришел к школьникам Нижнего Тагила с бинтами и автоматами

15 июня 2023, 07:42
Фото: МАОУ СОШ №86

Школьников Нижнего Тагила научили надевать противогазы и оказывать первую помощь

Разборке-сборке АК-47, строевому шагу и правильному надеванию противогазов научились 10-классники Нижнего Тагила. Такие занятия для них проведены в рамках ежегодных сборов. Они проходили в городе с 5 по 9 июня.

Открытие сборов для учащихся в Дзержинском районе проходило на спортплощадке школы №9. В мероприятии участвовали военком Нижнего Тагила Александр Вострилов и специалист Управления образования Оксана Скутина. По их словам, такие мероприятия важны для государства и общества в целом, сообщили в гимназии №86.

Сами ученики отнеслись серьезно к подготовке. Они прошли теоретическую и практическую подготовку по основам военной службы.

Фото: МАОУ СОШ №86

В течение нескольких дней школьники проходили теоретический армейский курс, занимались строевой и физической подготовкой, учились собирать и разбирать автомат АК-47, а также надевать противогаз.

Кроме того, сборы включали в программу азы огневой и тактической подготовки, знакомство с топографией и уставом ВС РФ, а также основы первой помощи.

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#Ирина Кирилова#Дети#Школа#Военная подготовка#Сборы#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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