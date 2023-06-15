Военком пришел к школьникам Нижнего Тагила с бинтами и автоматами

Открытие сборов для учащихся в Дзержинском районе проходило на спортплощадке школы №9. В мероприятии участвовали военком Нижнего Тагила Александр Вострилов и специалист Управления образования Оксана Скутина. По их словам, такие мероприятия важны для государства и общества в целом, сообщили в гимназии №86.