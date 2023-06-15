За попытку стать террористом в Екатеринбурге судят мужчину

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По данным регионального СУ СК, обвиняемый — уроженец одной из среднеазиатских республик. Ему 40 лет.
Следствие полагает, что восемь лет назад мужчина, будучи приверженцем запрещенных религиозных взглядов, решил вступить в террористическую организацию, которая запрещена в России. Также он намеревался в составе этой группировки воевать в Сирии.
Он попытался поехать туда, но у него ничего не вышло, и он остался жить в Екатеринбурге. Местные правоохранители выявили совершенные им противозаконные действия, после последовало возбуждение уголовных дел.
Сейчас проводится сбор доказательной базы, злоумышленник находится под стражей. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержан был мужчина в Казани.
По словам самого мужчины, он окончил санкт-петербургский университет по экономической специальности. Ранее был наркозависимым, но со временем совладал с этой проблемой. Ему грозит 10 лет тюрьмы.