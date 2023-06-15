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За попытку стать террористом в Екатеринбурге судят мужчину

15 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судят мужчину за то, что он в 2015 году попытался уехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях.

По данным регионального СУ СК, обвиняемый — уроженец одной из среднеазиатских республик. Ему 40 лет.

Следствие полагает, что восемь лет назад мужчина, будучи приверженцем запрещенных религиозных взглядов, решил вступить в террористическую организацию, которая запрещена в России. Также он намеревался в составе этой группировки воевать в Сирии.

Он попытался поехать туда, но у него ничего не вышло, и он остался жить в Екатеринбурге. Местные правоохранители выявили совершенные им противозаконные действия, после последовало возбуждение уголовных дел.

Сейчас проводится сбор доказательной базы, злоумышленник находится под стражей. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержан был мужчина в Казани.

По словам самого мужчины, он окончил санкт-петербургский университет по экономической специальности. Ранее был наркозависимым, но со временем совладал с этой проблемой. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Терроризм#Сирия#Уголовное дело#Криминал
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