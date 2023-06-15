«Za самбо» доставил спортивный инвентарь для секций по борьбе в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Ранее, в рамках реализации федерального партийного проекта «Za самбо», организаторы обещали жителям города оборудовать залы для занятий борьбой в школах Нижнего Тагила.
Координатор «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов рассказал о проделанной работе.
Сегодня рано утром я приехал в Нижний Тагил, чтобы вместе с главой города Владиславом Пинаевым встретить спортинвентарь для занятий самбо, который был закуплен для открытия секций в трех школах города: в СШ №2 в Дзержинском районе, в Православной гимназии №11 и в школе №100 на Гальянке. Сегодня мы готовы отчитаться, что держим свое слово. У нас все получилось, — сообщил Алексей Свалов.
Администрация Нижнего Тагила поддерживает развитие проектов по самообороне без оружия.
Всегда приятно общаться с людьми, которые держат свое слово. На самом деле, все это делается не для нас, а для детей, которые занимаются борьбой. Самбо — наш национальный вид спорта, поэтому мы будем и дальше его развивать, популяризировать и оставаться лучшими. Все получается, все идет так, как надо, — отметил глава города Владислав Пинаев.