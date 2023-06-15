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За воду с марганцем и аммиаком МУП в свердловском селе обязали сделать перерасчет

15 июня 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Некачественная холодная вода стала поводом для перерасчета платы за нее. Это произошло в селе Никольское в Свердловской области. Специалисты выяснили, что вода имела привкус, запах, а также в ней было повышено содержание вредных веществ.

Камышловский районный суд признал, что таким образом права жителей нарушены. Иск подал Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора, сообщили в региональном ведомстве. Там отметили, что причиной стали жалобы жителей. Специалисты по их обращениям выехали на место и провели исследования.

Выяснилось, что в воде было повышено содержание вредных веществ. В частности, бора, железа, марганца, аммиака. Кроме того, имелся привкус, запах, мутность и сухой остаток. В результате МУП «Восточное коммунальное хозяйство» получило предостережение. Однако предприятие не приняло никаких мер по устранению нарушения.

Теперь по решению суда потребители могут потребовать перерасчета платы, а при отказе — обратиться в суд.

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#Ирина Кирилова#Вода#Суд#Перерасчет#Муп#Экология#Свердловская область
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