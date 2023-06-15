За воду с марганцем и аммиаком МУП в свердловском селе обязали сделать перерасчет

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Камышловский районный суд признал, что таким образом права жителей нарушены. Иск подал Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора, сообщили в региональном ведомстве. Там отметили, что причиной стали жалобы жителей. Специалисты по их обращениям выехали на место и провели исследования.
Выяснилось, что в воде было повышено содержание вредных веществ. В частности, бора, железа, марганца, аммиака. Кроме того, имелся привкус, запах, мутность и сухой остаток. В результате МУП «Восточное коммунальное хозяйство» получило предостережение. Однако предприятие не приняло никаких мер по устранению нарушения.
Теперь по решению суда потребители могут потребовать перерасчета платы, а при отказе — обратиться в суд.