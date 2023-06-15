Завод-музей в Нижнем Тагиле вошел в топ объектов индустриального туризма России

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Индустриальный, он же промышленный, туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт — как действующих, так и заброшенных. Зачастую посетить объект можно только по записи и, как правило, в составе организованной группы. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места.
Для иностранных гостей и россиян аналитики компании МТС составили топ самых популярных среди туристов мест для индустриального отдыха:
В Нижнем Тагиле располагается эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод». Музей находится под открытым небом. На его территории — около 500 промышленных экспонатов, возраст некоторых достигает 150 лет. Главный в коллекции — сохранившийся в первозданном виде доменный цех. В музей можно попасть как в составе группы, так и индивидуально.
Первоуральский новотрубный завод — одно из основных предприятий России по производству стальных труб и баллонов. Заявка на посещение ПНТЗ принимается минимум за 5 дней до визита, для иностранных граждан — за 10 дней. На экскурсии показывают блок очистных сооружений, электросталеплавильный цех, центр по производству труб, трубопрокатный цех.
Объект относится к категории опасных, поэтому туристам предоставляют спецодежду, страховку и проводят инструктаж по технике безопасности. На территории ММК экскурсантов сопровождают гид и технический специалист.
Курская атомная станция — одна из самых мощных АЭС в России. Она обеспечивает 96% всей электроэнергии Центрального региона России. На станции можно посетить учебно-тренировочный центр, увидеть лаборатории и музейные экспозиции, сделать селфи на фоне АЭС со смотровой площадки.
Курская магнитная аномалия — самый крупный на Земле железорудный бассейн глубиной 350 метров и площадью 4 на 6 километров. Она расположена на территории Курской, Орловской и Белгородской областей, но центр освоения рудника находится в Железногорске под Курском. Аномалия местности заключается в том, что компас здесь показывает любое направление, кроме правильного.
АЭС дает 80% электроэнергии в Смоленской области и 8% в Центральном регионе России. Для экскурсии по территории станции туристам выдают не только спецкостюм, но и индивидуальный накопительный дозиметр, который фиксирует дозу излучения. Подавать заявку нужно за 2–3 месяца.
Также в Смоленске можно посетить завод бриллиантов «Кристалл». Здесь гости увидят производственный процесс, музейные экспонаты и образцы продукции.
Янтарный комбинат — достопримечательность Калининградской области и самый большой в мире карьер по добыче солнечного камня. В программу экскурсий входит посещение самого предприятия и музея при комбинате, прогулка по приморскому парку и смотровой площадке с видом на карьер.
В центре Тулы находится творческий индустриальный центр «Октава», созданный на базе завода по производству электроакустических преобразователей. На четырех этажах пространства размещается выставка современного искусства, лекторий, библиотека и мультимедийный Музей станка, где робот рассказывает гостям о развитии тульской промышленности.
Также в городе можно посетить Тульский молочный комбинат и увидеть сырохранилище и продегустировать продукты.
В бывшем зале паровых машин Ярославской мануфактуры функционирует «Музей-фабрика». Экскурсия проходит в формате аудиоспектакля «Радио Фабрика». Гости в наушниках проходят по цехам текстильного производства, знакомятся с процессом изготовления тканей и даже пробуют свои силы за ткацким станком. Ярославский «Музей-фабрика» — это одновременно музей, мастерская и театр.
Завод Объединенной металлургической компании проводит групповые экскурсии по нескольким направлениям:
Примерно в двух часах езды от Выксы находится поселок Пешелань, где на глубине 70 метров в действующей шахте создан Музей горного дела, геологии и спелеологии. Туристы, облачившись в спецодежду, спускаются в шахту, чтобы увидеть подземное озеро и водопад, древнюю наскальную живопись и стоянку человека каменного века. У туристов есть возможность познакомиться и с Пешеланским гипсовым заводом.
Завод проводит экскурсии на закрытые зоны завода «Северная верфь» для учащихся средней и старшей школы. Школьники узнают историю судостроения в России, знакомятся с этапами производства современных военных кораблей и традициями судостроителей.
Также в городе можно посетить Императорский фарфоровый завод, где рассказывают об изготовлении различных фарфоровых предметов.
За время экскурсии можно увидеть завод двигателей, автомобилей или прессово-рамный завод.
Во время мероприятия туристы познакомятся с историей компании, побывают в помещениях, закрытых для пассажиров, увидят заправку самолётов и другие процессы, обычно скрытые от путешественников.
На производственно-технической экскурсии «Золото — не просто металл» рассказывают о золотодобывающей отрасли, первопроходцах и первопоселенцах региона, дают подержать золотую россыпь.
Это закрытый подмосковный поселок, большая часть населения которого — астронавты, ученые и исследователи космоса. На экскурсии по городку можно увидеть модели ракет, одежду космонавтов и попробовать космическое питание.
«РусГидро» — крупнейшая российская энергетическая компания — устраивает экскурсии на Чиркейскую ГЭС в Дагестане и Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии. Посетить объекты стоит ради того, чтобы увидеть, как с помощью солнца, воды и ветра рождается электроэнергия.
Новейший город-спутник Казани был построен в 2015 году специально для IT-специалистов. По улицам города передвигаются роботы-доставщики, автомобили-беспилотники, территорию патрулируют дроны. В экскурсию входит посещение Университета Иннополис и его кампуса, тестирование новых технологий, прогулки по городу.
Музей расположен в Талицах, на бывшей станции узкоколейной дороги, в прошлом связывавшей разработки торфа с предприятиями Переславля-Залесского. В экспозиции представлены паровозы, вагоны, дрезины, станки и ж/д оборудование конца XIX — середины XX века. В отдельном помещении воссоздан интерьер комнаты дежурного по станции.
Единственный в России Музей трамваев находится в Коломне, в небольшом доме XIX века. Именно в этом городе, на Коломенском заводе в 1891 году был создан первый в стране вагон электрического трамвая. В коллекции музея собрано около 200 моделей трамвайных вагонов разных эпох и континентов.
Экраноплан-ракетоносец «Лунь» был построен в 80-е годы прошлого века. Это боевое транспортное средство представляет собой что-то среднее между самолетом и кораблем, поскольку способно летать не просто низко, а едва ли не касаясь воды. «Лунь» способен незаметно для радаров подобраться к крупному кораблю и поразить его.
С распадом СССР проект был заморожен, и в 2020 году экраноплан отбуксировали с территории завода «Дагдизель» в Каспийске в пригород Дербента на берег Каспийского моря. Сейчас его можно осмотреть и сфотографировать.
Музей «АвтоВАЗа» находится на открытой территории при заводе. В нем собрана коллекция автомобилей разных исторических периодов: например, ВАЗ-2101 1970 года выпуска, FIAT 124, «Калина Спорт», ВАЗ-2110, когда-то принадлежавший Ельцину.