Завод-музей в Нижнем Тагиле вошел в топ объектов индустриального туризма России

Индустриальный, он же промышленный, туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт — как действующих, так и заброшенных. Зачастую посетить объект можно только по записи и, как правило, в составе организованной группы. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места.