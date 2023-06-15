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Житель Нижнего Тагила получил срок за подделку документов

15 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI
Александр Н. из Нижнего Тагила был осужден по статье за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Тагильчанин признан виновным в уголовном преступлении, и суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Дело было рассмотрено единолично судьей. Судебное заседание проходило в открытом формате.

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Приговором районного суда города Нижнего Тагила, подсудимый признан виновным в совершении преступлении с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, — рассказала редакции TagilCity.ru помощник председателя суда.

Материалы дела были переданы в суд еще в апреле 2023 года. В мае было назначено заседание суда, на котором районный судья и вынес приговор подсудимому.

Также напомним, как в начале 2023 года по делу о подделке документов и растрате 70 млн рублей судили экс-главу правления «Тагилбанка», в тот раз суд оправдал женщину.

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