Житель Нижнего Тагила получил срок за подделку документов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Тагильчанин признан виновным в уголовном преступлении, и суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Дело было рассмотрено единолично судьей. Судебное заседание проходило в открытом формате.
Приговором районного суда города Нижнего Тагила, подсудимый признан виновным в совершении преступлении с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, — рассказала редакции TagilCity.ru помощник председателя суда.
Материалы дела были переданы в суд еще в апреле 2023 года. В мае было назначено заседание суда, на котором районный судья и вынес приговор подсудимому.
Также напомним, как в начале 2023 года по делу о подделке документов и растрате 70 млн рублей судили экс-главу правления «Тагилбанка», в тот раз суд оправдал женщину.