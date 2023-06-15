Житель Нижнего Тагила попался пьяным за рулем и лишился 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В отношении мужчины были возбуждены 33 исполнительных производства. Общая сумма достигла почти 250 тысяч рублей. На счета тагильчанина был наложен арест. Однако средств на них не хватало для полного погашения долга. Добровольно мужчина не платил.
Тогда приставы выяснили, что в собственности у должника есть автомобиль Volkswagen 7НС СARAVELLE. Они нашли место жительства мужчины, пришли к нему домой, но двери им никто не открыл.
Сам автомобиль находился во дворе частного дома. Там двери приставам открыла бывшая супруга и заявила, что мужчина с ней не живет. Однако, когда тагильчанин убедился, что приставы ушли, то вышел из дома, сел за руль и планировал уехать. Однако дорога ему была преграждена.
Оказалось, что мужчина пьян. На место сразу были вызваны сотрудники ГИБДД. Они забрали водителя, а приставы составили акт об аресте имущества и направили авто на хранение в спецорганизацию.