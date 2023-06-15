Житель Нижнего Тагила попался пьяным за рулем и лишился 250 тысяч рублей

Сам автомобиль находился во дворе частного дома. Там двери приставам открыла бывшая супруга и заявила, что мужчина с ней не живет. Однако, когда тагильчанин убедился, что приставы ушли, то вышел из дома, сел за руль и планировал уехать. Однако дорога ему была преграждена.