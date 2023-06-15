Жители Екатеринбурга жалуются на массовые нарушения ПДД водителями автомобилей

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Так, на перекрестке Краснолесья — Вильгельма де Геннина в связи с дорожным перекрытием сделали временный объезд и установили три светофора. Однако многие водители на этом участке дороги игнорируют красный сигнал, пишет Е1.
По словам одной из местных жительниц, в ГИБДД обещали, что на перекрестке будет дежурить ДПС. В первый день после перекрытия служебный автомобиль с автоинспекторами был, но в следующие дни ни инспекторов, ни экипажей горожане не видели.
При этом в екатеринбургском ГИБДД заявили, что сотрудники ДПС ежедневно регулируют автодвижение на данном участке, а также привлекают нарушителей ПДД к административной ответственности.
Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле во время рейда ГИБДД было выявлено много нарушителей ПДД среди водителей автобусов.