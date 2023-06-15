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Жители Екатеринбурга жалуются на массовые нарушения ПДД водителями автомобилей

15 июня 2023, 14:07
Фото: Midjourney
Жители Академического района Екатеринбурга жалуются на водителей автомобилей, которые массово ездят на красный сигнал светофора.

Так, на перекрестке Краснолесья — Вильгельма де Геннина в связи с дорожным перекрытием сделали временный объезд и установили три светофора. Однако многие водители на этом участке дороги игнорируют красный сигнал, пишет Е1.

По словам одной из местных жительниц, в ГИБДД обещали, что на перекрестке будет дежурить ДПС. В первый день после перекрытия служебный автомобиль с автоинспекторами был, но в следующие дни ни инспекторов, ни экипажей горожане не видели.

При этом в екатеринбургском ГИБДД заявили, что сотрудники ДПС ежедневно регулируют автодвижение на данном участке, а также привлекают нарушителей ПДД к административной ответственности.

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле во время рейда ГИБДД было выявлено много нарушителей ПДД среди водителей автобусов.

Водители автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ПДД#Инцидент#ГИБДД#Водители#Светофор#Нарушители#Перекресток#Происшествия
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