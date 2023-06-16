21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае

Posted 16 июня 2023, 10:44
Published 16 июня 2023, 10:44
Modified 27 июня 2023, 08:52
Updated 27 июня 2023, 08:52
За 31 день мая приборы УГМС и TagilCity.ru 75 раз ловили превышения загрязняющих веществ. Наибольшее количество загрязнений пришлось на последнюю неделю месяца — 11 дней подряд тагильчане дышали разного рода веществами-загрязнителями.
Так, по данным, «Уральского УГМС», приборы 66 раз ловили превышения загрязняющих веществ.
По данным замеров газоанализатора «Геолан-1П» на вокзале и Сухоложском поселке, жители города страдали от превышений неделю. Были выявлены опасные для людей концентрации диоксида азота — шесть раз на вокзале. Еще один раз аппарат улавливал не менее вредный сероводород на Сухоложском поселке. Всего было семь превышений веществ-загрязнителей, по данным TagilCity.ru.
Всего в мае больше половины месяца — 21 день — жители Нижнего Тагила вдыхали опасные концентрации вредных газов. И это только те, которые замеряют станции «Уральского УГМС» и газоанализатор TagilCity.ru. Последний, отметим, в начале мая на вокзале Нижнего Тагила улавливал диоксид азота три дня подряд.
Больше всего выбросов в мае пришлось на Сухоложский поселок, территориально принадлежащий Дзержинскому району. Во время ежедневных замеров в этом микрорайоне приборы постов наблюдения и газоанализатора «Геолан-1П» 57 раз (из 71 общего) выявили превышение ПДК. Еще один наблюдательный пост на Вагонке единожды уловил концентрацию формальдегида в 1,04 ПДК.
На одном из двух ПНЗ в Тагилстроевском районе за май три раза были отмечены концентрации сероводорода и фенола.
Все усугублялось тем, что с самого начала месяца — с 3 мая — в Нижнем Тагиле был объявлен режим НМУ. В такие дни заводы по закону обязаны снижать количество выбросов. Снятие режима, который продлевали несколько раз за месяц, произошло 29 мая. Получается, что, несмотря на объявленный режим, заводы Нижнего Тагила травили жителей в течение 21 дня, 11 из которых шли подряд. Ситуация по качеству воздуха усугублялась и запахом гари из-за лесных пожаров.
За 10 «чистых по данным замеров» дней только 6 дней подряд измерительные приборы не уловили опасные концентрации газов. Получается, что только 19,35% всех майских дней тагильчане могли вдыхать обещанный чистый воздух.
По официальным данным уральской УГМС, в воздухе Нижнего Тагила в течение мая выше нормы был диоксида азота. Превышение было зафиксировано 58 раз и только 17 мая оно было однократно. В другие дни — 11 дней подряд — опасную концентрацию диоксида азота находили по 3-4 раза в сутки в течение всего дня, но преимущественно утром до обеда или поздним вечером.
Это вредный газ, вырабатываемый не только при сжигании топлива — угля или бензина, но и в процессе производства на предприятиях Нижнего Тагила В больших дозах он может стать сильнейшим неорганическим ядом. Даже в маленьких концентрациях газ раздражает дыхательные пути и провоцирует болезни легких, а в больших — вызывает отек легких. Источниками выбросов диоксида азота являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Помимо этого, в тагильском воздухе в мае шесть раз был зафиксирован критический показатель сероводорода. Его появлению «порадовались» жители Тагилстроя: именно там превышение ловили два дня подряд в самом начале месяца. В дальнейшем газ выше нормы был четыре раза замечен постами наблюдения УГМС в районе улицы Гражданская в Сухоложском поселке Дзержинского района.
Сероводород весьма токсичен, воздействует на нервную систему тагильчан. Он еще хитрым образом парализует обонятельный нерв, в результате человек просто не чувствует этот газ. А надышавшись сероводородом, можно получить сильное отравление, заработать конъюнктивит, бронхит, ринит, расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывают в воздух ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.
Третье место в рейтинге зашкаливающих вредных веществ мая поделили оксид азота и формальдегид. Превышение по первому загрязнителю ежедневно ловили с 23 по 25 мая, вместе со его двухатомным братом — диоксидом азота. А вот превышение по формальдегиду было дважды зафиксировано на второй неделе мая на Сухоложском поселке — ранним утром и вечером.
Оксид азота — это бесцветный газ со слабым сладковатым запахом, известен под названием «веселящий газ», так как значительные количества его возбуждающе действуют на нервную систему. Он влияет на работу дыхательных путей. Выбросы оксида азота идут от ЕВРАЗа — 2 500 тонн в год, УВЗ — 1 100 тонн в год, ВГОК — 163 тонны в год, «Планта» — 11 тонн в год, «Уралхимпласт» — 9,7 тонны в год. Формальдегид воздействует на зрение, органы дыхания и кожу, а также на нервную систему. Это известное канцерогенное вещество. В нашем городе его выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Еще один довольно вредный газ — фенол, или гидроксибензол в недопустимой концентрации был замечен в тагильском воздухе дважды в разное время — 31 мая на Тагилстрое в районе трамвайного кольца в 13:00 и 19:00.
Является летучим веществом с характерным резким запахом. Пары его ядовиты. При попадании на кожу фенол вызывает болезненные ожоги. Этот газ выбрасывают ЕВРАЗ — 7,5 тонны в год, УВЗ — 2,3 тонны в год и «Уралхимпласт» — 1,7 тонны в год.