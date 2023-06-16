21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае

Оксид азота — это бесцветный газ со слабым сладковатым запахом, известен под названием «веселящий газ», так как значительные количества его возбуждающе действуют на нервную систему. Он влияет на работу дыхательных путей. Выбросы оксида азота идут от ЕВРАЗа — 2 500 тонн в год, УВЗ — 1 100 тонн в год, ВГОК — 163 тонны в год, «Планта» — 11 тонн в год, «Уралхимпласт» — 9,7 тонны в год. Формальдегид воздействует на зрение, органы дыхания и кожу, а также на нервную систему. Это известное канцерогенное вещество. В нашем городе его выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.