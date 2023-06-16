21 день в воздухе Нижнего Тагила была превышена концентрация вредных веществ, и только 10 майских дней были «чистыми». За прошлый месяц тагильские заводы как минимум 75 раз выбрасывали опасные концентрации вредных газов. Чаще всего это были диоксид азота и сероводород.