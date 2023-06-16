Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
Пострадавший от ножевого ранения в баре на Вагонке рассказал TagilCity.ru свою версию произошедшего. Все еще находящийся в больнице мужчина утверждает, что нападавший сперва оскорбил его девушку, после чего и разгорелся конфликт.
21 день в воздухе Нижнего Тагила была превышена концентрация вредных веществ, и только 10 майских дней были «чистыми». За прошлый месяц тагильские заводы как минимум 75 раз выбрасывали опасные концентрации вредных газов. Чаще всего это были диоксид азота и сероводород.
Известен подрядчик, который разработает проектную документацию для ремонта фасада Нижних провиантских складов на улице Уральской. Екатеринбургская фирма выиграла тендер на сумму 1,7 миллиона рублей.
Сахар, картошка и яблоки подорожали в Свердловской области за период с 5 по 13 июня. Картошка подорожала на 8,67%, морковь — на 2,48%, яблоки — на 3,8%, а сахар — на 1,81%.
ИП из Екатеринбурга отремонтирует два объекта на западных очистных сооружениях Нижнего Тагила. Начальная цена контракта была снижена на 61%. На работы выделят 4,5 миллиона рублей.