Банк ДОМ. РФ назвал города с высоким спросом на цифровую ипотеку среди населения

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Кирилла Варенцова, общая сумма электронно выданных жилищных кредитов за первое полугодие текущего года достигла 50 миллиардов рублей, что превышает итоги аналогичного отрезка времени 2022 года в полтора раза. Варенцов заявил, что банк намеревается нарастить объемы выдачи цифровой ипотеки и к концу 2023 года довести ее долю до 90%. Такой формат предоставления услуги не только удобен и позволяет экономить время, но и дает возможность оптимизировать бизнес-процессы, сокращать операционные расходы банка, которые в конечном счете влияют на стоимость ипотечного кредитования.