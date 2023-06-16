Банк ДОМ. РФ назвал города с высоким спросом на цифровую ипотеку среди населения

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Максимальный спрос на удаленный канал оформления кредитов зафиксирован в столичном регионе (рост в 1,5 раза к 2022 году), Краснодаре (в 2 раза), Екатеринбурге (+10%), Санкт-Петербурге (-8%), Нижнем Новгороде (в 2 раза).
В топ-10 вошли Ростов-на-Дону (в 2 раза), Красноярск (+20%), Тюмень (-6%), Казань (+10%), Владивосток (+18%).
По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Кирилла Варенцова, общая сумма электронно выданных жилищных кредитов за первое полугодие текущего года достигла 50 миллиардов рублей, что превышает итоги аналогичного отрезка времени 2022 года в полтора раза. Варенцов заявил, что банк намеревается нарастить объемы выдачи цифровой ипотеки и к концу 2023 года довести ее долю до 90%. Такой формат предоставления услуги не только удобен и позволяет экономить время, но и дает возможность оптимизировать бизнес-процессы, сокращать операционные расходы банка, которые в конечном счете влияют на стоимость ипотечного кредитования.
Согласно комментарию вице-президента Банка ДОМ.РФ, на массовую популярность цифровой и удаленной опции оформления ипотеки повлияло и повышение финансовой грамотности россиян. Потребители стали больше доверять дистанционному обслуживанию — они не боятся проводить крупные значимые сделки удаленно, включая и операции с недвижимостью. Такая тенденция особенно заметна в крупных городах — на Москву, например, приходится 50% сделок, заключенных без посещения офиса.
Наибольшим спросом цифровая ипотека пользовалась у семей с детьми — «Семейная» программа составила 38%. «Льготная ипотека на новостройки» — 20%, рыночная программа на первичном рынке без господдержки — 14%, программа для IT-специалистов — 13%, покупка вторичного жилья — 11%, а «Дальневосточная» программа — 4%.