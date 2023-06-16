Буцаев: РЭО и Башкирия сотрудничают по вопросам обращения с ТКО

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что республика рассмотрела предложения о заключении концессионных соглашений для создания и эксплуатации объектов обращения с ТКО общей мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по этим трем объектам составит порядка 10 млрд рублей.