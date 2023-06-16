Буцаев: РЭО и Башкирия сотрудничают по вопросам обращения с ТКО

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, заявил, что в Башкортостане планируется реализовать проекты, связанные с созданием, реконструкцией и модернизацией объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на основе концессионных соглашений. Он отметил, что все больше регионов выбирают данный механизм реализации проектов, пишет mkset.ru
Российский экологический оператор намерен предоставлять поддержку во всем, что касается реализации проектов в сфере обращения с ТКО, включая средства, полученные от выпуска облигаций.
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что республика рассмотрела предложения о заключении концессионных соглашений для создания и эксплуатации объектов обращения с ТКО общей мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по этим трем объектам составит порядка 10 млрд рублей.