Денис Буцаев: РЭО разместил облигации на 4,4 млрд рублей

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента от 14 января 2019 года с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для сокращения объема захораниваемых ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь целей по сортировке 100% ТКО и сокращению вдвое объема ТКО, направляемых на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.