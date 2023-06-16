Денис Буцаев: РЭО разместил облигации на 4,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Льготный заем был предоставлен Невскому экологическому оператору, который реализует проект по созданию объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка».
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что 14 июня состоялось размещение двух выпусков облигаций на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. Невскому экологическому оператору были предоставлены займы из средств, привлеченных за счет размещения. НЭО реализует проект по строительству комплексного объекта переработки отходов «Волхонка», который позволит Санкт-Петербургу приблизиться к достижению показателей по 100%-ной обработке отходов и сокращению объема захораниваемых отходов вдвое, пишет gorod55.ru.
Общая мощность КПО «Волхонка» составит 200 тысяч тонн обработки ТКО и 116,82 тысячи тонн утилизации ТКО в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
«Размещение прошло в один день. Два выпуска в полном объеме выкупил Сбер», — отметил заместитель генерального директора Российского экологического оператора по инвестиционному развитию Сергей Королев.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента от 14 января 2019 года с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для сокращения объема захораниваемых ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь целей по сортировке 100% ТКО и сокращению вдвое объема ТКО, направляемых на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.