Друзья рассказали подробности гибели девушки на реке под Ревдой

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По словам знакомой погибшей, компания ребят в тот вечер употребляла алкоголь, а потом решила покататься на реке. Девушка пошла вместе со всеми. Когда она находилась в лодке, схватилась за правый борт, пишет «КП-Екатеринбург».
В наклонившуюся лодку начала поступать вода. Остальные ребята стали нырять в реку. Знакомая рассказала, что компания слышала крик о помощи, но помочь подруге не смогла.
Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Однако спасти девушку не удалось. Тело достали из реки утром.
Напомним, инцидент произошел ночью 15 июня 2023 года. По факту гибели девушки в СК организовали проверку.