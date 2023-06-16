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Друзья рассказали подробности гибели девушки на реке под Ревдой

16 июня 2023, 03:34
Фото: 1MI
Стали известны подробности об отдыхе друзей на реке Шумиха под Ревдой. Всё закончилось гибелью 18-летней девушки.

По словам знакомой погибшей, компания ребят в тот вечер употребляла алкоголь, а потом решила покататься на реке. Девушка пошла вместе со всеми. Когда она находилась в лодке, схватилась за правый борт, пишет «КП-Екатеринбург».

В наклонившуюся лодку начала поступать вода. Остальные ребята стали нырять в реку. Знакомая рассказала, что компания слышала крик о помощи, но помочь подруге не смогла.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Однако спасти девушку не удалось. Тело достали из реки утром.

Напомним, инцидент произошел ночью 15 июня 2023 года. По факту гибели девушки в СК организовали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Смерть#Полиция#Пожар#МЧС#Инцидент#Погибшая#Река#Происшествия#Свердловская область
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