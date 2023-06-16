Экс-начальник уголовного розыска в Нижнем Тагиле два года ездил на изъятом автомобиле

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Несколько лет назад иномарка была приобретена в Нижнем Новгороде по фальшивым документам. Когда этот факт обнаружился, транспорт стали искать и, найдя в Нижнем Тагиле, отдали его на хранение полицейскому.
Однако, предположительно, руководитель УГРО решил забрать автомобиль себе в личное пользование. Два года он катался на иномарке, а попался сотрудникам ФСБ после того, как решил продать запчасти служебного транспорта. В полиции начали проводить проверку.
По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, силовик был уволен из структуры еще в феврале 2023 года. В случае, если факт незаконной эксплуатации автомобиля подтвердится, будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в Екатеринбурге был уволен сотрудник ГИБДД из-за утраты доверия.