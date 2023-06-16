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Экс-начальник уголовного розыска в Нижнем Тагиле два года ездил на изъятом автомобиле

16 июня 2023, 17:04
Фото: Midjourney
Бывший начальник уголовного розыска подозревается в том, что на протяжении двух лет он ездил на изъятой иномарке Hyundai Santa Fe.

Несколько лет назад иномарка была приобретена в Нижнем Новгороде по фальшивым документам. Когда этот факт обнаружился, транспорт стали искать и, найдя в Нижнем Тагиле, отдали его на хранение полицейскому.

Однако, предположительно, руководитель УГРО решил забрать автомобиль себе в личное пользование. Два года он катался на иномарке, а попался сотрудникам ФСБ после того, как решил продать запчасти служебного транспорта. В полиции начали проводить проверку.

По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, силовик был уволен из структуры еще в феврале 2023 года. В случае, если факт незаконной эксплуатации автомобиля подтвердится, будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в Екатеринбурге был уволен сотрудник ГИБДД из-за утраты доверия.

Из-за утраты доверия уволен инспектор ГИБДД из Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Автомобиль#Проверка#Полиция#Угрозыск#Начальник#Происшествия
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