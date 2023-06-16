Еще 18 золотых остановок появятся на улицах Нижнего Тагила

К выполнению заказа и изготовлению остановочных комплексов будут привлечены около десяти осужденных, отбывающих сроки в исправительной колонии №12. Изделия состоят из высокоуглеродистой стали, покрытой золотистой краской. При остеклении используются бронированные стекла.