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Еще 18 золотых остановок появятся на улицах Нижнего Тагила

16 июня 2023, 12:30
Фото: ГУФСИН по Свердловской области ВКонтакте
Еще 18 остановочных комплексов золотистого цвета закупает администрация Нижнего Тагила у ИК-12. С ГУФСИН заключено два контракта на сумму 4,7 миллиона рублей.

К выполнению заказа и изготовлению остановочных комплексов будут привлечены около десяти осужденных, отбывающих сроки в исправительной колонии №12. Изделия состоят из высокоуглеродистой стали, покрытой золотистой краской. При остеклении используются бронированные стекла.

В течение 2023 года на производстве нижнетагильской ИК-12 уже выполнено заказов на 224,3 миллиона рублей, отметили в ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, в начале июня началась установка пяти остановочных комплексов для пассажиров, ожидающих автобусы от железнодорожного вокзала в Дзержинский район. Работы планируется окончить к 23 июня.

Пять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем Тагиле
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