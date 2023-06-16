Еще 18 золотых остановок появятся на улицах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
К выполнению заказа и изготовлению остановочных комплексов будут привлечены около десяти осужденных, отбывающих сроки в исправительной колонии №12. Изделия состоят из высокоуглеродистой стали, покрытой золотистой краской. При остеклении используются бронированные стекла.
В течение 2023 года на производстве нижнетагильской ИК-12 уже выполнено заказов на 224,3 миллиона рублей, отметили в ГУФСИН России по Свердловской области.
Напомним, в начале июня началась установка пяти остановочных комплексов для пассажиров, ожидающих автобусы от железнодорожного вокзала в Дзержинский район. Работы планируется окончить к 23 июня.