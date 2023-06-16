Глава РЭО: Татарстан запустит проекты по ТКО на основе концессий

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. В числе приоритетных направлений деятельности РЭО — развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно стандартам, введенным национальным проектом «Экология», это обеспечит возможность сокращения объема захоронения ТКО с последующим уменьшением экологической нагрузки на россиян. К 2030 году перед РЭО поставлена задача выхода на уровень сортировки 100% объема ТКО и двукратного снижения объема отходов, отправляемых на полигоны. Обозначенные показатели не могут быть достигнуты без построения экономики замкнутого цикла.