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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Глава РЭО: Татарстан запустит проекты по ТКО на основе концессий

16 июня 2023, 16:03
Новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарстане будут построены благодаря концессионным соглашениям.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соответствующий договор на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Подписание проходило при участии зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко, информирует inkazan.ru.

«Подписали с Рустамом Нургалиевичем соглашение о реализации инвестпроектов по созданию перспективных объектов ТКО на основе концессий», — рассказал Денис Буцаев. Он также сообщил, что в республике уже подготовили дорожную карту, предусматривающую организацию строительства двух комплексов по ежегодной переработке 1,1 миллиона тонн отходов при объеме вложений более 15 миллиардов рублей. Буцаев подчеркнул, что РЭО профинансирует проекты в объеме 95% от их стоимости. На земельных участках для перспективных объектов уже ведутся изыскания.

Предполагается, что составленные для подписания в Татарстане концессионные соглашения станут одними из наиболее существенных по объему вложений в РФ.

Эксперты рассчитывают, что после возведения объектов регион сможет реализовать целевые показатели по двукратному уменьшению объемов захоронения отходов на полигонах и сортировке 100% твердых отходов.

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. В числе приоритетных направлений деятельности РЭО — развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно стандартам, введенным национальным проектом «Экология», это обеспечит возможность сокращения объема захоронения ТКО с последующим уменьшением экологической нагрузки на россиян. К 2030 году перед РЭО поставлена задача выхода на уровень сортировки 100% объема ТКО и двукратного снижения объема отходов, отправляемых на полигоны. Обозначенные показатели не могут быть достигнуты без построения экономики замкнутого цикла.

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