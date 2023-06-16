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Из-за должника дом в Екатеринбурге остался без газа. К нему пришли с кувалдой

16 июня 2023, 08:46
Фото: 1MI

Должник оставил дом в Екатеринбурге без газа

В Пионерском районе Екатеринбурга мужчина оставил жильцов без газа. Он должник за газ. Чтобы решить проблему, к нему домой пришли с кувалдой и болгаркой.

Это произошло на улице Блюхера, 49. Специалистам пришлось вскрывать квартиру, чтобы остановить утечку газа, пишет Е1.

Отмечается, что владелец жилья не желал впускать внутрь газовиков, поэтому у части многоквартирного дома отключили подачу газа. Житель писали жалобы на эту ситуацию.

Тогда должнику оставили требование об исполнении решения суда о предоставлении доступа к газовому оборудованию. Однако мужчина не подчинился.

Далее дверь квартиры была вскрыта специалистами в рамках принудительного характера. На плите была поставлена заглушка. Она изолировала неисправную плиту от общего газоснабжения. В результате подача газа в весь дом была возобновлена.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ГАЗ#Газоснабжение#Должник#Подача газа#Происшествия
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