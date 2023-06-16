Из-за должника дом в Екатеринбурге остался без газа. К нему пришли с кувалдой

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Это произошло на улице Блюхера, 49. Специалистам пришлось вскрывать квартиру, чтобы остановить утечку газа, пишет Е1.
Отмечается, что владелец жилья не желал впускать внутрь газовиков, поэтому у части многоквартирного дома отключили подачу газа. Житель писали жалобы на эту ситуацию.
Тогда должнику оставили требование об исполнении решения суда о предоставлении доступа к газовому оборудованию. Однако мужчина не подчинился.
Далее дверь квартиры была вскрыта специалистами в рамках принудительного характера. На плите была поставлена заглушка. Она изолировала неисправную плиту от общего газоснабжения. В результате подача газа в весь дом была возобновлена.