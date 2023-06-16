К атакам террористов в Екатеринбурге подготовились ФСБ

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В ведомстве отметили, что силы и средства группировки из числа представителей органов исполнительной власти региона отработали действия в случае возникновения каких-либо угроз, пишет Ура.ру.
В тренировке также были задействованы полицейские, представители ФСО, Росгвардии, МЧС и другие силовики.
Представители ФСБ на прошедших учениях отработали два сценария, связанных с предстоящим в августе Международным фестивалем университетского спорта. Они знают, что делать в случае захвата заложников и попытки проникновения на территорию спортивного объекта.