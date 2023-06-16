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К атакам террористов в Екатеринбурге подготовились ФСБ

16 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге состоялись двухдневные учения на случай атаки террористов. Бойцы ФСБ отработали все необходимые действия в местах массового скопления людей граждан.

В ведомстве отметили, что силы и средства группировки из числа представителей органов исполнительной власти региона отработали действия в случае возникновения каких-либо угроз, пишет Ура.ру.

В тренировке также были задействованы полицейские, представители ФСО, Росгвардии, МЧС и другие силовики.

Представители ФСБ на прошедших учениях отработали два сценария, связанных с предстоящим в августе Международным фестивалем университетского спорта. Они знают, что делать в случае захвата заложников и попытки проникновения на территорию спортивного объекта.

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#Екатеринбург#ФСБ#Терроризм#Подготовка#Учения#Общество#Елена Озерова
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