Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Лето… Многие ребята ждут наступления жаркого сезона, чтобы отправиться на долгожданный отдых — развеяться, забыть о сложных экзаменах, отвлечься от учебы и пр. Но для некоторых студентов и школьников лето — это время, когда можно подработать и накопить на серьезную покупку.
Действительно, сегодня дети все больше интересуются идеей заработка. Причин тому много. Это и возрастающие потребности подростков — им на самом деле сейчас нужно больше, чем требовалось их родителям 25 и 30 лет назад. К тому же сама жизнь диктует условия для юношеского заработка. Активно расширяется сфера услуг и производств, все больше востребован легкий, необременительный труд, не требующий специального образования и навыков, с которым как раз могут справиться подростки.
При этом каждый работодатель должен знать Трудовой кодекс в отношении того, как правильно оформить на работу подростка. Напомним, что несовершеннолетним гражданам разрешается осуществлять легкий, не причиняющий вреда здоровью труд с момента исполнения 14 лет (в ряде случаев это возможно и до 14 лет). Подробные условия изложены в статье 63 ТК РФ.
Да и родители в целом положительно воспринимают трудоустройство детей: более 80% считают их стремление к обретению финансовой независимости хорошим признаком. Психологи между тем предостерегают, что подросток с его не до конца сформировавшейся психикой может чересчур серьезно увлечься подработкой. Привычка всегда иметь собственные карманные деньги может привести к тому, что несовершеннолетний не захочет продолжать получать образование.
Конечно, у учащихся старших классов и студентов первых курсов еще не опыта работы, поэтому рассчитывать на непыльную работу и хороший заработок им не приходится. Чаще всего это рабочие позиции — помощник на кухне в столовой, ассистент в автосервисе или в цехе по сборке мебели, упаковщик или сборщик товаров в супермаркетах, курьерская и промоутерская работа. Нижний Тагил — город промышленный. Часто здесь требуются подсобные рабочие на производство, которых берут без опыта работы. Многие после этого идут учиться по рабочей специальности и опять возвращаются на завод.
Варианты с ежедневной оплатой встречаются гораздо реже. Легче найти подработку с месячной оплатой. Но и однократная подработка, когда несовершеннолетнего нанимают на разовое выполнение задачи, тоже вполне доступна, стоит только поискать. К примеру, разово платят промоутерам, курьерам, за частный извоз, за починку электроники, за уборку квартир и домов и пр.
В прошлом году мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, к примеру, разрешил присоединяться несовершеннолетним к работам по благоустройству города в летний сезон. Это значит, что школьники и студенты могут официально устроиться на временную ставку озеленителями, садовниками, флористами и пр. Также студентам и школьникам можно устраиваться на такие позиции, как уборщик территорий, сортировщик овощей и фруктов, помощник архивариуса, сортировщик писем на почте, разнорабочий, курьер, мойщик посуды и многое другое. Полный список смотрите тут.
Принято считать, что работать на дому можно только на компьютере. Но это не так. Раньше, особенно в 90-е, был очень востребован механический надомный труд. К примеру, делать заготовки для мягких игрушек, бижутерии из бисера, кожаных аксессуаров. Также на дому обычно делают заготовки для кафе (овощные и мясные нарезки), для кулинарии в супермаркетах и пр. Подработка в этой сфере всегда актуальна.
Сегодня в цифровую эпоху заработки школьников посредством компьютера и интернета перестали быть чем-то труднодостижимым. Ребята, особенно студенты профильных вузов, занимаются тем, что пишут на заказ компьютерные программы, осуществляют дизайн упаковок, визиток, открыток и прочей сувенирной продукции. Также студенты журналистского или филологического факультетов подрабатывают копирайтерами, райтерами, редакторами и пр.
Где студенты и школьники находят объявления с вакансиями? Как правило, на работных сайтах федерального значения, но выбирая определенный регион и город. Также сейчас много предложений можно найти в пабликах «Телеграма» и соцсетях. К примеру, в соцсети «ВКонтакте», где есть специальные тематические группы. Поиск также можно вести по старинке, в газетах, или обратиться на местную биржу труда.
Искать подработку через биржу труда безопасно. Организация выступает посредником между работодателем и юным сотрудником, контролирует соблюдение его интересов, в том числе своевременную выплату зарплаты. А вот по объявлению легко наткнуться на недобросовестных дельцов. Что нужно знать неопытному еще работнику? Нельзя доверять устной договоренности. Требуйте заключения разового договора или хотя бы расписки. Обязательно ставьте в курс дела взрослых — родителей, старших родственников.