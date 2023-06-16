Команда свердловского ГУФСИН поборется за 10 млн рублей на ТНТ

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Кроме девушек из ГУФСИН на сцену вышли юмористы, танцоры, скетч-группы, актеры, фокусники, тик-токеры и другие. Актрисы из исполнительной системы показали свое выступление и услышали «Да» от жюри.
По словам капитана команды Екатерины Олинчук-Кудрявцевой, были исполнены лучшие номера, девушки познакомились с продюсерами ТНТ. Последним не хотелось отпускать девушек со сцены. Им было интересно узнать о них побольше.
По результатам кастинга команду пригласили на телевизионные съемки. Они пройдут в июле 2023 года. Команда ГУФСИН по Свердловской области стала единственной в России, кого пригласили в проект на телеканале ТНТ.