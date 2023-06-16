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Команда свердловского ГУФСИН поборется за 10 млн рублей на ТНТ

16 июня 2023, 07:26
Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Команда свердловского ГУФСИН попала на ТНТ

Команда КВН ГУФСИН Свердловской области прошла кастинг в юмористический проект ТНТ. Теперь девушки примут участие в конкурсе, победитель которого заберет 10 миллионов рублей.

Кроме девушек из ГУФСИН на сцену вышли юмористы, танцоры, скетч-группы, актеры, фокусники, тик-токеры и другие. Актрисы из исполнительной системы показали свое выступление и услышали «Да» от жюри.

По словам капитана команды Екатерины Олинчук-Кудрявцевой, были исполнены лучшие номера, девушки познакомились с продюсерами ТНТ. Последним не хотелось отпускать девушек со сцены. Им было интересно узнать о них побольше.

По результатам кастинга команду пригласили на телевизионные съемки. Они пройдут в июле 2023 года. Команда ГУФСИН по Свердловской области стала единственной в России, кого пригласили в проект на телеканале ТНТ.

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#Ирина Кирилова#ГУФСИН#Юмор#ТНТ#Шоу#Свободное время#Свердловская область
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