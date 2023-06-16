Корпорация МСП разработала комплексные решения для бизнеса в направлении ВЭД

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума — 2023. Уточняется, что речь идет о таких дочерних подразделениях корпорации, как МСП Банк и «МСП Лизинг», пишет ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП подчеркнул, что из-за нестабильности курсов валют и западных санкций предприятия МСП испытывают некоторые сложности, одна из которых — дефициты оборудования. Однако поддерживать рентабельность бизнеса позволит возможность покупки подержанного оборудования.
В качестве ответа на данный запрос со стороны предпринимателей МСП Банк с апреля стал предоставлять услугу по выдаче экспресс-кредитов на покупку оборудования, в том числе иностранного, бывшего в употреблении. По словам Исаевича, в банк уже поступило заявок на общую сумму двести миллионов рублей.
Еще один вариант — взять новое зарубежное оборудование в лизинг. Это можно сделать через еще одну дочернюю структуру КМСП — «МСП Лизинг» — по льготной ставке 8%. Срок — до 7 лет. Кроме этого, «МСП Лизинг» предоставляет льготные условия для бизнеса в области ВЭД по расчетно-кассовому обслуживанию.
Исаевич подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет предпринимателям проводить расчеты в разных национальных валютах — юанях (Китай), рупиях (Индия), драмах (Армения), сомах (Киргизия), тенге (Казахстан), сомони (Таджикистан) и в белорусских рублях. Таким образом, предприниматели из России могут рассчитываться с контрагентами из КНР и ЕАЭС в максимально сжатые сроки.
Президент «Опоры России» Александр Калинин, в свою очередь, отметил, что новые инструменты КМСП особенно необходимы в период, когда происходит структурная перестройка экономической системы государства и активно развивается внутренний рынок отечественных товаров. Покупка оборудования на льготных условиях позволит бизнесу смелее делать инвестиции в свое расширение, а открытие МСП Банком счетов в валютах дружественных стран станет возможностью осуществлять быстрый переход на расчет платежей в нацвалютах.