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Корпорация МСП разработала комплексные решения для бизнеса в направлении ВЭД

16 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
Корпорация малого и среднего предпринимательства (КМСП) через дочерние структуры предложила бизнесу комплексную линейку продуктов, которые сделают более эффективным ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума — 2023. Уточняется, что речь идет о таких дочерних подразделениях корпорации, как МСП Банк и «МСП Лизинг», пишет ria.ru.

Генеральный директор Корпорации МСП подчеркнул, что из-за нестабильности курсов валют и западных санкций предприятия МСП испытывают некоторые сложности, одна из которых — дефициты оборудования. Однако поддерживать рентабельность бизнеса позволит возможность покупки подержанного оборудования.

В качестве ответа на данный запрос со стороны предпринимателей МСП Банк с апреля стал предоставлять услугу по выдаче экспресс-кредитов на покупку оборудования, в том числе иностранного, бывшего в употреблении. По словам Исаевича, в банк уже поступило заявок на общую сумму двести миллионов рублей.

Еще один вариант — взять новое зарубежное оборудование в лизинг. Это можно сделать через еще одну дочернюю структуру КМСП — «МСП Лизинг» — по льготной ставке 8%. Срок — до 7 лет. Кроме этого, «МСП Лизинг» предоставляет льготные условия для бизнеса в области ВЭД по расчетно-кассовому обслуживанию.

Исаевич подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет предпринимателям проводить расчеты в разных национальных валютах — юанях (Китай), рупиях (Индия), драмах (Армения), сомах (Киргизия), тенге (Казахстан), сомони (Таджикистан) и в белорусских рублях. Таким образом, предприниматели из России могут рассчитываться с контрагентами из КНР и ЕАЭС в максимально сжатые сроки.

Президент «Опоры России» Александр Калинин, в свою очередь, отметил, что новые инструменты КМСП особенно необходимы в период, когда происходит структурная перестройка экономической системы государства и активно развивается внутренний рынок отечественных товаров. Покупка оборудования на льготных условиях позволит бизнесу смелее делать инвестиции в свое расширение, а открытие МСП Банком счетов в валютах дружественных стран станет возможностью осуществлять быстрый переход на расчет платежей в нацвалютах.

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