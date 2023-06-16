Корпорация МСП разработала комплексные решения для бизнеса в направлении ВЭД

В качестве ответа на данный запрос со стороны предпринимателей МСП Банк с апреля стал предоставлять услугу по выдаче экспресс-кредитов на покупку оборудования, в том числе иностранного, бывшего в употреблении. По словам Исаевича, в банк уже поступило заявок на общую сумму двести миллионов рублей.