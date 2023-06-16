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Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила

16 июня 2023, 18:14
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте
Женщину, которая находилась за рулем Lada Niva со спящей дочерью на коленях, заметили очевидцы на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

Тагильчанка, которая нарушила правила дорожного движения, была замечена 15 июня около 18.00. Она совершала поворот с проспекта Мира на улицу Циолковского.

На кадрах записи можно увидеть, что на руках у женщины находится маленький спящий ребенок. При этом сама водитель не пристегнута ремнем безопасности. Кроме того, рядом с передним пассажирским сидением стоял мальчик, который также не был пристегнут, сообщил подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте».

В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, принимая меры по розыску женщины-нарушительницы, для привлечения ее к административной ответственности и проведения с ней индивидуально- профилактической работы. За нарушение части 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, — рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, тем более при перевозке в салоне автомобиля детей. При возникновении опасной аварийной ситуации дети, которых перевозят без специальных удерживающий устройств, получают серьезные травмы, а иногда такие поездки заканчиваются и гибелью юных пассажиров.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был замечен ребенок, которого водитель посадил за руль Lada Priora. Мальчик создавал аварийные ситуации, переключая поворотники и путая других автомобилистов.

Водитель посадил ребенка за руль в центре Нижнего Тагила
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#Дети#Автомобиль#Водитель#Мать#ГИБДД#Нарушения#Происшествия#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгения Сафина
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