Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила

На кадрах записи можно увидеть, что на руках у женщины находится маленький спящий ребенок. При этом сама водитель не пристегнута ремнем безопасности. Кроме того, рядом с передним пассажирским сидением стоял мальчик, который также не был пристегнут, сообщил подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте».