Нижний Тагил станет крупнейшим поставщиком вторичного сырья на Урале

В Уральском федеральном округе несколько предприятий по производству стекла и стеклянных изделий. У крупных производителей есть технологии, позволяющие использовать и вторичные отходы. Здесь важно качество исходного материала. Стекло разных цветов не может использоваться вместе. Его нужно разобрать на бесцветное, зеленное, желтое, синее. Далеко не каждый житель готов выбирать из своего мусора стеклянную тару, да еще и сортировать ее по цветам. На мусоросортировочном комплексе этот процесс автоматизирован.