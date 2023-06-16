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На площадке ПМЭФ 2023 «Траст» и «Сбер» договорились о развитии сотрудничества

16 июня 2023, 10:44
Фото: pxhere.com
В рамках ПМЭФ-2023 банк непрофильных активов «Траст» и «Сбербанк» подписали соглашение о развитии сотрудничества для экспонирования своих активов.

16 июня на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст» Сергей Чаннов и старший вице-президент «Сбербанка» Олег Ганеев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации непрофильных активов.

В рамках соглашения «Траст» будет размещать на сайте «Сбербанка» Portal DA непрофильные активы, выставленные на продажу. Так, на сайте уже продается более 150 объектов «Траста»: комплексы жилой недвижимости, земельные участки, коммерческая недвижимость и другое. Сотрудничество со «Сбербанком» на постоянной основе повысит эффективность процесса реализации активов, расширит возможности обеих компаний по автоматизированному предоставлению доступа наибольшему количеству интересантов к активам. Всего на Portal DA размещено более 10 000 активов на продажу, их реализация проходит как напрямую с баланса продавца, так и в рамках аукционов.

«Мы реализуем все наши активы в рамках открытых процедур, в которых может принять участие любой желающий. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с различными площадками для широкого экспонирования объектов. Кроме того, нам важно обеспечить максимальную транспарентность торгов, в чем нам помогают такие площадки, как Portal DA», — прокомментировал Сергей Чаннов, директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст».

«У „Траста“ есть ликвидные активы, которые интересны многим покупателям. А мы со своей стороны можем предложить банку высококачественный сервис на портале Portal DA, который позволяет в кратчайшие сроки и по оптимальной цене реализовать объекты жилой и коммерческой недвижимости, транспорт и другие активы. На портале Portal DA сформирована качественная аудитория покупателей, поэтому мы рады предложить услуги по продвижению активов и другим участникам рынка», — отметил старший вице-президент «Сбербанка» Олег Ганеев.

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