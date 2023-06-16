На ПМЭФ-2023 РЭО заключил соглашение с Финансовым университетом

Российский экологический оператор также оказывает поддержку в организации стажировок и трудоустройстве студентов и выпускников в свои подразделения. Финансовый университет в свою очередь окажет содействие в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников Российского экологического оператора в необходимых областях.