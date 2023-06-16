На ПМЭФ-2023 РЭО заключил соглашение с Финансовым университетом

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, и Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета, подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает gorod55.ru.
Глава Российского экологического оператора отметил, что одной из важных задач является подготовка квалифицированных специалистов в области обращения с отходами для развития экономики замкнутого цикла.
Российский экологический оператор использует возможности высших учебных заведений для подготовки кадров, повышения квалификации своих сотрудников, стажировки студентов и проведения совместных образовательных мероприятий.
Буцаев отметил, что данное соглашение с Финансовым университетом позволит продолжить сотрудничество и с полной уверенностью рассчитывать на успешное взаимодействие.
Согласно соглашению, Российский экологический оператор и Финансовый университет будут разрабатывать программы в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, а также программы по развитию проектной деятельности студентов. Будут проводиться также научно-исследовательские работы.
В рамках партнерства специалисты Российского экологического оператора будут проводить мастер-классы, деловые игры, тренинги и другие мероприятия для студентов и выпускников Финансового университета.
Российский экологический оператор также оказывает поддержку в организации стажировок и трудоустройстве студентов и выпускников в свои подразделения. Финансовый университет в свою очередь окажет содействие в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников Российского экологического оператора в необходимых областях.