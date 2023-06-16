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На ПМЭФ-2023 РЭО заключил соглашение с Финансовым университетом

16 июня 2023, 14:47
Российский экологический оператор и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили соглашение о партнерстве в области подготовки специалистов для экономики замкнутого цикла, разработки учебных программ, повышения квалификации, переподготовки и стажировки.

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, и Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета, подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает gorod55.ru.

Глава Российского экологического оператора отметил, что одной из важных задач является подготовка квалифицированных специалистов в области обращения с отходами для развития экономики замкнутого цикла.

Российский экологический оператор использует возможности высших учебных заведений для подготовки кадров, повышения квалификации своих сотрудников, стажировки студентов и проведения совместных образовательных мероприятий.

Буцаев отметил, что данное соглашение с Финансовым университетом позволит продолжить сотрудничество и с полной уверенностью рассчитывать на успешное взаимодействие.

Согласно соглашению, Российский экологический оператор и Финансовый университет будут разрабатывать программы в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, а также программы по развитию проектной деятельности студентов. Будут проводиться также научно-исследовательские работы.

В рамках партнерства специалисты Российского экологического оператора будут проводить мастер-классы, деловые игры, тренинги и другие мероприятия для студентов и выпускников Финансового университета.

Российский экологический оператор также оказывает поддержку в организации стажировок и трудоустройстве студентов и выпускников в свои подразделения. Финансовый университет в свою очередь окажет содействие в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников Российского экологического оператора в необходимых областях.

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