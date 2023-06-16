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Найден труп пропавшего в апреле жителя Нижнего Тагила

16 июня 2023, 13:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле найден мертвый мужчина. Родные искали его с 30 апреля.

Александру Кирееву было 47 лет. Его тело было найдено в лесу, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на данные полиции.

В МВД предварительно полагают, что смерть Александра не убивали. Тем не менее точная причина наступления смерти пока неизвестна, а проверка все же будет проведена.

Для этих целей была назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в регионального СУ СК России.

Ранее в Екатеринбурге нашли трупы двух мужчин. Им было 20 и 38 лет. По словам свидетелей, на том месте, где их нашли, ранее была драка с участием нескольких человек. Возбуждено уголовное дело.

Трупы двух мужчин найдены в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Труп#Мужчина#Полиция#Следователи#Происшествия
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