Найден труп пропавшего в апреле жителя Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Александру Кирееву было 47 лет. Его тело было найдено в лесу, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на данные полиции.
В МВД предварительно полагают, что смерть Александра не убивали. Тем не менее точная причина наступления смерти пока неизвестна, а проверка все же будет проведена.
Для этих целей была назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в регионального СУ СК России.
Ранее в Екатеринбурге нашли трупы двух мужчин. Им было 20 и 38 лет. По словам свидетелей, на том месте, где их нашли, ранее была драка с участием нескольких человек. Возбуждено уголовное дело.