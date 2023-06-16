Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Так, на дорогах установят 32 детектора транспорта и 18 новых светофоров. В Центре организации дорожного движения будет вмонтирована видеостена, которая позволит мониторить трафик автомобилей и быстро устранять различные неисправности, пишет ИА «Все новости».
Новые светофоры поставят на улицах Островского, Фрунзе, Победы, Зари и Черноисточинском шоссе. Детекторы будут стоять на кольцевом пересечении Уральский — Луганский — Октябрьский, проспекте Вагоностроителей, на Черноисточинском и Восточном шоссе, а также на улицах Ленина, Космонавтов, Островского, Победы, Садовой, Красногвардейской.
По словам руководителя проектов интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александра Башмакова, новые технологии на дорогах дадут возможность обеспечить безопасность дорожного движения и повысить уровень жизни горожан.
Напомним, в Свердловской области намерены оборудовать сеть станций для заряда электромобилей, дабы обеспечить жителям комфортные условия передвижения.