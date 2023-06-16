Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила

Новые светофоры поставят на улицах Островского, Фрунзе, Победы, Зари и Черноисточинском шоссе. Детекторы будут стоять на кольцевом пересечении Уральский — Луганский — Октябрьский, проспекте Вагоностроителей, на Черноисточинском и Восточном шоссе, а также на улицах Ленина, Космонавтов, Островского, Победы, Садовой, Красногвардейской.