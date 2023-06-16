Органные залы откроются в семи муниципалитетах Свердловской области

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Концерты пройдут в Камышлове, Талице, Туринске, Тавде, Байкалово, Тугулыме и в Белоярском ГО, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам замглавы региона Павла Крекова, необходимо представить возможность как можно большему количеству людей прикоснуться к культуре и творчеству. А положительное духовное влияние отразится на качестве их жизни.
Министр культуры Светлана Учайкина рассказала, что первый концертный зал откроется 30 сентября 2023 года. В этот же день будут отмечать 50-летие прихода органа в Свердловскую филармонию.
Напомним, недавно в Екатеринбурге перенесли главную площадку фестиваля «Ночь музыки». Сперва ее планировали организовать возле Театра драмы, а теперь она будет на площади Кирова.