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Органные залы откроются в семи муниципалитетах Свердловской области

16 июня 2023, 06:36
Фото: 1MI
Свердловская филармония даст органные концерты в семи муниципальных округах Свердловской области. Мероприятия пройдут осенью 2023 года.

Концерты пройдут в Камышлове, Талице, Туринске, Тавде, Байкалово, Тугулыме и в Белоярском ГО, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

По словам замглавы региона Павла Крекова, необходимо представить возможность как можно большему количеству людей прикоснуться к культуре и творчеству. А положительное духовное влияние отразится на качестве их жизни.

Министр культуры Светлана Учайкина рассказала, что первый концертный зал откроется 30 сентября 2023 года. В этот же день будут отмечать 50-летие прихода органа в Свердловскую филармонию.

Напомним, недавно в Екатеринбурге перенесли главную площадку фестиваля «Ночь музыки». Сперва ее планировали организовать возле Театра драмы, а теперь она будет на площади Кирова.

Главная площадка Ural Music Night перенесена в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Касается каждого#Филармония#Концерты#Муниципалитет#Культура#Творчество#Общество#Свердловская область
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