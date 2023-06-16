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Полицейский из Верхней Салды спас детей и родителей из пожара

16 июня 2023, 12:59
Фото: МУ МВД России по Свердловской области
В Верхней Салде сотрудник полиции спас детей, их отца и маму из пожара в квартире. Этот поступок совершил лейтенант полиции Вадим Федотов.

Полицейский шел домой в свой выходной день, как вдруг увидел густой дым в окне одной из квартир в многоквартирном доме. Не раздумывая, он забежал в подъезд.

В коридоре квартиры, которая горела, он увидел женщину. Вадим помог ей выбраться на улицу. Уже около подъезда женщина сказала, что внутри также находится двое ее маленьких детей и супруг.

Полицейский вновь забежал в горящую квартиру. Там он нашел детей и отнес их в безопасное место на улице. После этого он вернулся за их отцом. Отец семейства отравился продуктами горения, поэтому не мог выбраться сам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с 30% ожогов кожи, а также легких. Известно, что спасший семью из пожара работает в МВД России «Верхнесалдинский».

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#Елена Озерова#Дети#Пожар#Полицейский#Спасение#Происшествия#Свердловская область
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