Полицейский из Верхней Салды спас детей и родителей из пожара

Полицейский вновь забежал в горящую квартиру. Там он нашел детей и отнес их в безопасное место на улице. После этого он вернулся за их отцом. Отец семейства отравился продуктами горения, поэтому не мог выбраться сам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области.