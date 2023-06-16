Полицейский из Верхней Салды спас детей и родителей из пожара

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Полицейский шел домой в свой выходной день, как вдруг увидел густой дым в окне одной из квартир в многоквартирном доме. Не раздумывая, он забежал в подъезд.
В коридоре квартиры, которая горела, он увидел женщину. Вадим помог ей выбраться на улицу. Уже около подъезда женщина сказала, что внутри также находится двое ее маленьких детей и супруг.
Полицейский вновь забежал в горящую квартиру. Там он нашел детей и отнес их в безопасное место на улице. После этого он вернулся за их отцом. Отец семейства отравился продуктами горения, поэтому не мог выбраться сам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с 30% ожогов кожи, а также легких. Известно, что спасший семью из пожара работает в МВД России «Верхнесалдинский».