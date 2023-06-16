Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Сотрудниками ведомства было взято шесть проб «Российского» сыра для исследования. В итоге в трех пробах массовой доли жира оказалось меньше нормы, установленной ГОСТ, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Результаты проведенного анализа были переданы крупной сети магазинов, которая должна не допустить в продажу некачественную продукцию.
В ведомстве пояснили, что небольшое содержание жира может быть из-за несоблюдения технологии изготовления сыра. Однако также может быть возможность намеренного заменителя молочного жира на растительный или говяжий.
Напомним, в мае 2023 года В Россельхознадзоре выявили поддельный сыр, привезенный из Башкирии. В нем были найдены жиры, которые не должны содержаться в этом продукте.