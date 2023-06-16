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Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной

16 июня 2023, 04:13
Фото: 1MI
Сыр плохого качества был обнаружен сотрудниками Россельхознадзора в Свердловской области.

Сотрудниками ведомства было взято шесть проб «Российского» сыра для исследования. В итоге в трех пробах массовой доли жира оказалось меньше нормы, установленной ГОСТ, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Результаты проведенного анализа были переданы крупной сети магазинов, которая должна не допустить в продажу некачественную продукцию.

В ведомстве пояснили, что небольшое содержание жира может быть из-за несоблюдения технологии изготовления сыра. Однако также может быть возможность намеренного заменителя молочного жира на растительный или говяжий.

Напомним, в мае 2023 года В Россельхознадзоре выявили поддельный сыр, привезенный из Башкирии. В нем были найдены жиры, которые не должны содержаться в этом продукте.

Поддельный сыр из Башкирии обнаружен в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Россельхознадзор#Исследование#Поддельный сыр#Молочная продукция#Нарушение#Происшествия
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