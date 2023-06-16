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Пятеро детей заразились норовирусом в лагере в Свердловской области

16 июня 2023, 05:56
Фото: Midjourney
В селе Курганово Свердловской области пятеро детей заразились норовирусом. Это случилось с 10 по 13 июня. Об этом сообщили в Управлении регионального Роспотребнадзора.

Всем заболевшим менее 17 лет. Все подростки находились в разных отрядах. Специалисты полагают, что источником инфекции мог стать кто-то из детей, приехавших в лагерь. Подростки могли заразиться на дискотеке, так как с 6 по 8 июня она проходила в лагере, а способ передачи инфекции контактно-бытовой.

Напомним, в Нижегородской области в одном из лагерей ребенок отравился и скончался в больнице. По данному факту силовики начали проверку. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

Подросток заболел в лагере в Нижегородской области и умер
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#Ирина Кирилова#Дети#Отравление#Болезнь#Заражение#Происшествия#Свердловская область
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