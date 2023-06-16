Всем заболевшим менее 17 лет. Все подростки находились в разных отрядах. Специалисты полагают, что источником инфекции мог стать кто-то из детей, приехавших в лагерь. Подростки могли заразиться на дискотеке, так как с 6 по 8 июня она проходила в лагере, а способ передачи инфекции контактно-бытовой.